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Набрался опыта в УПЛ. Яя Туре может получить место в тренерском штабе клуба АПЛ
Причем достаточно солидном клубе
olimpik.com.ua
Яя Туре может получить место в тренерском штабе "Тоттенхэма". Об этом передает Evening Standard.
В последнем время именитый в прошлом игрок работал над получением тренерской лицензии категории А, помогая при этом штабу молодежной команды "Тоттенхэма". Его работа понравилась руководству, и он может получить место в штабе Антонио Конте.
Yaya Toure is in the frame for a full-time coaching role at Tottenham.— Standard Sport (@standardsport) May 10, 2022
Spurs have been impressed by the Manchester City legend, who has been working towards his UEFA A License with the club's Under-18s.
✍️ @Dan_KPhttps://t.co/TGxdBeTTax
Напомним, что после завершения карьеры игрока Туре подался на тренерской стезю. Полгода он был ассистентом в "Олимпике".
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