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Набрался опыта в УПЛ. Яя Туре может получить место в тренерском штабе клуба АПЛ

Англия
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Причем достаточно солидном клубе

Набрался опыта в УПЛ. Яя Туре может получить место в тренерском штабе клуба АПЛ

olimpik.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Яя Туре может получить место в тренерском штабе "Тоттенхэма". Об этом передает Evening Standard.

В последнем время именитый в прошлом игрок работал над получением тренерской лицензии категории А, помогая при этом штабу молодежной команды "Тоттенхэма". Его работа понравилась руководству, и он может получить место в штабе Антонио Конте.

Напомним, что после завершения карьеры игрока Туре подался на тренерской стезю. Полгода он был ассистентом в "Олимпике".

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В статье: Яя Туре Тоттенхэм (Лондон)
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