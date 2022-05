Набрался опыта в УПЛ. Яя Туре может получить место в тренерском штабе клуба АПЛ

Яя Туре может получить место в тренерском штабе "Тоттенхэма". Об этом передает Evening Standard.

В последнем время именитый в прошлом игрок работал над получением тренерской лицензии категории А, помогая при этом штабу молодежной команды "Тоттенхэма". Его работа понравилась руководству, и он может получить место в штабе Антонио Конте.

Yaya Toure is in the frame for a full-time coaching role at Tottenham.



Spurs have been impressed by the Manchester City legend, who has been working towards his UEFA A License with the club's Under-18s.



✍️ @Dan_KPhttps://t.co/TGxdBeTTax