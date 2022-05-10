АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 1:2. Интрига жива

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Стивен Джеррард во второй раз встречался в своей тренерской карьере с "Ливерпулем", и во второй раз минимально уступил. На этот раз "львы" сыграли на уровень выше, чем в первом круге, а также открыли счет, однако долго впереди они не были.

Уже на третьей минуте хозяева отмечали забитый мяч. После навеса с левого фланга от Диня головой пробил Дуглас Луис, а после сейва Алиссона добил уже в пустые ворота. Холодный душ для гостей.

Alisson gets away with one as Watkins intercepts his pass, but he can’t bring it under control and Liverpool can clear.



Keep working, Villa! ????



???? 1-1 ⚪️ [22’] #AVLLIV pic.twitter.com/ZDBTQomLpD — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 10, 2022

Но гости не дали долго радоваться хозяевам. Стандарт принес “мерсисайдцам” удачу: Матип восстановил паритет. Мингс не смог вынести навес, мяч после суеты в штрафной дошел до ван Дейка, тот прострелил, а сенегалец уже переправил круглого в пустые ворота. Второй гол в этом розыгрыше чемпионата для Жоеля. Он впервые за шесть сезонов в "Ливерпуле" забил больше одного гола за сезон АПЛ – до этого все было стабильно.

An immediate response ????⚽ pic.twitter.com/34NF8W5Niw — Liverpool FC (@LFC) May 10, 2022

Атаки не останавливались с обеих сторон. Сначала Мане головой пробил совсем рядом с левой штангой, а потом Алиссон чуть не привез. Воткинс запрессинговал голкипера, а Беккер отдал пас прямо в ногу нападающему "Виллы". Повезло бразильцу, что мяч улетел прямо на него назад. Также еще шанс имел Ингс, но пробил выше ворот.

В целом у Ингса был не только один момент в первом тайме, но и несколько хороших шансов после перерыва. Особенно он пользовался популярностью в концовке встречи, когда и Аллисон тянул его удары в упор, и ван Дейк один в один выигрывал единоборство у нападающего.

Правда, этим моментам предшествовали еще шансы "Ливерпуля". Два момента имел Александер-Арнольд, пробивая из стандарта с метров 25, но однажды мяч прошел в сантиметрах от левой крестовины, а при второй попытке Трент пробил в противоположный угол и вообще не попал в ворота.

А вот Мане свой единственный шанс во втором тайме реализовал. Во время контратаки мяч дошел налево Диасу, тот прострелил в центр и Садио головой переправил круглого в ворота. 15-й гол для сенегальца в этом сезоне. "Ливерпуль" стал второй командой в истории, каждый из атакующего трио которой забил минимум 15 голов в чемпионате (Жота – 15, Салах 22).

Sadio loves a header at Villa Park ????⚽ pic.twitter.com/nhb3Mn1oAg — Liverpool FC (@LFC) May 10, 2022

Трудная, но важная победа, оставляющая интригу в АПЛ. Джеррард "отдал" три очка “Ливерпулю” сегодня, теперь у него задача вырвать победу в последнем туре против МС. На этот раз он может помочь “мерсисайдцам” получить трофей.

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" 1:2

Голы: Луис 3 – Матип 6, Мане 65

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Нгойо, Мингс, Динь – Макгинн, Накамба (Чуквуэмека 62), Луиз – Коутинью (Буэндиа 70), Ингс – Уоткинс (Траоре 81)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Кейта, Фабинью (Хендерсон 30), Джонс (Тьяго 62) – Диас (Салах 72), Жота, Мане