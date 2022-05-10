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АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 1:2. Интрига жива

Англия
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Джеррард во второй раз уступает родным "мерсисайдцам"

АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 1:2. Интрига жива

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Стивен Джеррард во второй раз встречался в своей тренерской карьере с "Ливерпулем", и во второй раз минимально уступил. На этот раз "львы" сыграли на уровень выше, чем в первом круге, а также открыли счет, однако долго впереди они не были.

Уже на третьей минуте хозяева отмечали забитый мяч. После навеса с левого фланга от Диня головой пробил Дуглас Луис, а после сейва Алиссона добил уже в пустые ворота. Холодный душ для гостей.

Но гости не дали долго радоваться хозяевам. Стандарт принес “мерсисайдцам” удачу: Матип восстановил паритет. Мингс не смог вынести навес, мяч после суеты в штрафной дошел до ван Дейка, тот прострелил, а сенегалец уже переправил круглого в пустые ворота. Второй гол в этом розыгрыше чемпионата для Жоеля. Он впервые за шесть сезонов в "Ливерпуле" забил больше одного гола за сезон АПЛ – до этого все было стабильно.

Атаки не останавливались с обеих сторон. Сначала Мане головой пробил совсем рядом с левой штангой, а потом Алиссон чуть не привез. Воткинс запрессинговал голкипера, а Беккер отдал пас прямо в ногу нападающему "Виллы". Повезло бразильцу, что мяч улетел прямо на него назад. Также еще шанс имел Ингс, но пробил выше ворот.

В целом у Ингса был не только один момент в первом тайме, но и несколько хороших шансов после перерыва. Особенно он пользовался популярностью в концовке встречи, когда и Аллисон тянул его удары в упор, и ван Дейк один в один выигрывал единоборство у нападающего.

Правда, этим моментам предшествовали еще шансы "Ливерпуля". Два момента имел Александер-Арнольд, пробивая из стандарта с метров 25, но однажды мяч прошел в сантиметрах от левой крестовины, а при второй попытке Трент пробил в противоположный угол и вообще не попал в ворота.

А вот Мане свой единственный шанс во втором тайме реализовал. Во время контратаки мяч дошел налево Диасу, тот прострелил в центр и Садио головой переправил круглого в ворота. 15-й гол для сенегальца в этом сезоне. "Ливерпуль" стал второй командой в истории, каждый из атакующего трио которой забил минимум 15 голов в чемпионате (Жота – 15, Салах 22).

Трудная, но важная победа, оставляющая интригу в АПЛ. Джеррард "отдал" три очка “Ливерпулю” сегодня, теперь у него задача вырвать победу в последнем туре против МС. На этот раз он может помочь “мерсисайдцам” получить трофей.

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" 1:2

Голы: Луис 3 – Матип 6, Мане 65

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Нгойо, Мингс, Динь – Макгинн, Накамба (Чуквуэмека 62), Луиз – Коутинью (Буэндиа 70), Ингс – Уоткинс (Траоре 81)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Кейта, Фабинью (Хендерсон 30), Джонс (Тьяго 62) – Диас (Салах 72), Жота, Мане

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
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