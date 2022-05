АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 1:2. Интрига жива

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Стивен Джеррард во второй раз встречался в своей тренерской карьере с "Ливерпулем", и во второй раз минимально уступил. На этот раз "львы" сыграли на уровень выше, чем в первом круге, а также открыли счет, однако долго впереди они не были.

Уже на третьей минуте хозяева отмечали забитый мяч. После навеса с левого фланга от Диня головой пробил Дуглас Луис, а после сейва Алиссона добил уже в пустые ворота. Холодный душ для гостей.

Alisson gets away with one as Watkins intercepts his pass, but he can’t bring it under control and Liverpool can clear.



Keep working, Villa! ????



???? 1-1 ⚪️ [22’] #AVLLIV pic.twitter.com/ZDBTQomLpD