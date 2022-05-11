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Мерсисайдцы остаются в борьбе за титул. Видео голов и обзор матча Астон Вилла - Ливерпуль 1:2
Фаворит одержал тяжёлую победу в Бирмингеме
Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий
Положение "Ливерпуля" не из приятных: "Ман Сити" по потерянным очкам не только удерживает первую строчку в таблице, но сейчас ещё и превосходит "красных" по разнице мячей - показателю, который будет смотреться при равности очков у обоих претендентов. Тем не менее, команда Юргена Клоппа не теряет надежду: вчера "Ливерпуль"
Английская Премьер-лига, 33-й тур
"Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Джонатан Мосс
"Астон Вилла" – "Ливерпуль" 1:2
Голы: Луис 3 – Матип 6, Мане 65
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