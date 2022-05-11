Мерсисайдцы остаются в борьбе за титул. Видео голов и обзор матча Астон Вилла - Ливерпуль 1:2

Положение "Ливерпуля" не из приятных: "Ман Сити" по потерянным очкам не только удерживает первую строчку в таблице, но сейчас ещё и превосходит "красных" по разнице мячей - показателю, который будет смотреться при равности очков у обоих претендентов. Тем не менее, команда Юргена Клоппа не теряет надежду: вчера "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Астон Виллой". К слову, "вилланов" возглавляет икона мерсисайдцев Стивен Джеррард. Видимо, Стиви Джи решил "не мешать" своим бывшим в борьбе за чемпионство.

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

"Астон Вилла" – "Ливерпуль" 1:2

Голы: Луис 3 – Матип 6, Мане 65