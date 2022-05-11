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Клопп – о переходе Холанда в Сити: Эрлинг – зверь. Увы, это очень хорошее приобретение для горожан

Англия
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Юрген на связи

Клопп – о переходе Холанда в Сити: Эрлинг – зверь. Увы, это очень хорошее приобретение для горожан

Daily Mail

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал трансфер форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда в английский "Манчестер Сити".

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"Хороший игрок. Однако "Сити" никогда не был и не будет командой, которая выигрывает матчи благодаря одному футболисту, у них свой особенный стиль".

"Эрлинг внезапно обнаружит, что он может забивать кучу голов, просто подставляя ногу у дальней штанги. Он будет обожать это. У него будут и другие возможности. Он настоящий зверь. Пару раз в Дортмунде он получал травмы, но когда он здоров, он настоящий зверь. К сожалению, это очень хорошее приобретение для них".

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В статье: Юрген Клопп Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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