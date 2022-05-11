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Агент Жезуса: Мы провели переговоры с Арсеналом насчет Габриэла, нам нравится проект

Англия
(1 голосов)

Но на форварда еще есть претенденты

Агент Жезуса: Мы провели переговоры с Арсеналом насчет Габриэла, нам нравится проект

Фото: twitter.com/gabrieljesus9

Новина українською

Агент нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса прокомментировал интерес "Арсенала" к его клиенту. "Мы обсуждаем эту возможность", – приводит его слова Фабрицио Романо.

"Мы провели переговоры с "Арсеналом" насчет Габриэла Жезуса, нам нравится проект – мы обсуждаем эту возможность.

Еще 6 клубов интересуются Габриэлом. Он сосредоточен на последних играх "Манчестер Сити". Посмотрим", – сказал Марсело Петтинати.

В этом сезоне Жезус провел за "Сити" 39 матчей, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриэл Жезус
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
11.05.2022 в 20:45
Жезус недооценённый игрок, как по мне он входит в пятерку лучших форвардов современности.
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Nevermore (Донецк)
11.05.2022 в 20:02
Арсенал - это не проект, а великий клуб!
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