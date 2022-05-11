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Агент Жезуса: Мы провели переговоры с Арсеналом насчет Габриэла, нам нравится проект
Но на форварда еще есть претенденты
Фото: twitter.com/gabrieljesus9
Агент нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса прокомментировал интерес "Арсенала" к его клиенту. "Мы обсуждаем эту возможность", – приводит его слова Фабрицио Романо.
Exclusive. Gabriel Jesus agent Marcelo Pettinati tells me: “We had talks with Arsenal about Gabriel Jesus, we like the project - it’s a possibility we’re discussing”. ???????????? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2022
“There are 6 more clubs interested in Gabriel - he’s focused on final games with Man City, we’ll see”. pic.twitter.com/kEHF2LqAdC
"Мы провели переговоры с "Арсеналом" насчет Габриэла Жезуса, нам нравится проект – мы обсуждаем эту возможность.
Еще 6 клубов интересуются Габриэлом. Он сосредоточен на последних играх "Манчестер Сити". Посмотрим", – сказал Марсело Петтинати.
В этом сезоне Жезус провел за "Сити" 39 матчей, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.
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