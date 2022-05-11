Агент Жезуса: Мы провели переговоры с Арсеналом насчет Габриэла, нам нравится проект

Агент нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса прокомментировал интерес "Арсенала" к его клиенту. "Мы обсуждаем эту возможность", – приводит его слова Фабрицио Романо.

Exclusive. Gabriel Jesus agent Marcelo Pettinati tells me: “We had talks with Arsenal about Gabriel Jesus, we like the project - it’s a possibility we’re discussing”. ???????????? #AFC



“There are 6 more clubs interested in Gabriel - he’s focused on final games with Man City, we’ll see”. pic.twitter.com/kEHF2LqAdC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2022

"Мы провели переговоры с "Арсеналом" насчет Габриэла Жезуса, нам нравится проект – мы обсуждаем эту возможность.

Еще 6 клубов интересуются Габриэлом. Он сосредоточен на последних играх "Манчестер Сити". Посмотрим", – сказал Марсело Петтинати.

В этом сезоне Жезус провел за "Сити" 39 матчей, забил 13 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро.