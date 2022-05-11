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АПЛ. Уотфорд - Эвертон 0:0. Могло быть и лучше 

Англия
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Эвертон не воспользовался шансом оторваться от Лидса 

АПЛ. Уотфорд - Эвертон 0:0. Могло быть и лучше 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 30-й тур. Уотфорд, “Викерейдж Роуд”

“Уотфорд” – “Эвертон” 0:0

"Уотфорд": Форстер – Нгакиа, Кабаселе, Самир, Масина – Сиссоко, Кайембе (Этебо 89), Гослинг – Калу (Кэткарт 86), Педро, Сема

"Эвертон": Пикфорд – Миколенко, Холгейт, Кин, Коулмэн, Ивоби – Грэй (Калверт-Льюин 77), Делф (Аллан 81), Дукуре, Гордон – Ришарлисон

Предупреждения: Самир 61 – Холгейт 18, Коулмэн 65

Чемпионат Англии, 21-й тур. Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер" – "Норвич" 3:0

Голы: Варди 54, Варди 62, Мэддисон 70

"Лестер": Шмейхель – Кастань, Амарти, Эванс, Джастин – Мэддисон, Тилеманс, Дьюсбери-Холл – Лукман (Менди 46), Варди, Барнс

"Норвич": Ганн – Яннулис, Байрэм, Хэнли, Ааронс – Рупп (Соренсен 59), Ле-Мелу, Гилмор – Рашица (Роу 67), Пукки, Спринджетт (Плахета 67)

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Уотфорд Норвич Сити Лестер Сити Виталий Миколенко
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