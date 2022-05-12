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АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5. Де Брюйне ведет Сити к чемпионству
Непревзойденный бельгиец забил четыре гола в ворота Вулвз
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 33-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Манчестер Сити” 1:5
Голы: Дендокер 11 – Де Брюйне 7, Де Брюйне 16, Де Брюйне 24, Де Брюйне 60, Стерлинг 84
"Вулверхэмптон": Са – Боли, Коуди, Дендокер – Хонни, Моутиньо (Кандл 85), Невеш, Аит-Нури – Шикинью, Нету (Тринкау 72) – Хименес (Хван 72)
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Фернандиньо (Марез 77), Лапорт (Аке 61), Зинченко – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Силва, Фоден (Грилиш 81), Стерлинг
Предупреждение: Де Брюйне 78
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