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АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5. Де Брюйне ведет Сити к чемпионству 

Англия
(1 голосов)

Непревзойденный бельгиец забил четыре гола в ворота Вулвз 

АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5. Де Брюйне ведет Сити к чемпионству 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 33-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Манчестер Сити” 1:5

Голы: Дендокер 11 – Де Брюйне 7, Де Брюйне 16, Де Брюйне 24, Де Брюйне 60, Стерлинг 84

"Вулверхэмптон": Са – Боли, Коуди, Дендокер – Хонни, Моутиньо (Кандл 85), Невеш, Аит-Нури – Шикинью, Нету (Тринкау 72) – Хименес (Хван 72)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Фернандиньо (Марез 77), Лапорт (Аке 61), Зинченко – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Силва, Фоден (Грилиш 81), Стерлинг

Предупреждение: Де Брюйне 78

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Кевин Де Брюйне
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