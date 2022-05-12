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Покер Де Брюйне. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Фантастическая игра бельгийского полузащитника Сити

Покер Де Брюйне. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5. Обзор матча и видео голов

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" укрепил свое лидерство в чемпионате Англии, разгромив в перенесенном матче 33-го тура "Вулверхэмптон". Впервые в своей карьере четыре гола в одном матче забил атакующий хавбек "горожан" Кевин Де Брюйне, еще один мяч добавил Стерлинг. Александр Зинченко сыграл 90 минут и участвовал в голевых комбинациях "Сити". Команде Гвардиолы нужно набрать четыре очка в матчах с "Вест Хэмом" и "Астон Виллой", чтобы гарантировать себе чемпионство.

Чемпионат Англии, 33-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Манчестер Сити” 1:5

Голы: Дендокер 11 – Де Брюйне 7, Де Брюйне 16, Де Брюйне 24, Де Брюйне 60, Стерлинг 84

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Рахим Стерлинг АПЛ Манчестер Сити видеоповторы Бернарду Силва Кевин Де Брюйне
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