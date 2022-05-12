Де Йонг уже в мае станет игроком Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг в ближайшее время подпишет контракт с "Манчестером Юнайтед".

Сообщается, что трансфер полузащитника сборной Нидерландов будет завершен уже в мае. Английский клуб заплатит за одного из лидеров "Барселоны" 70-80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в 43 матчах Де Йонг забил четыре гола и отдал пять результативных передач.