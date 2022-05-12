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Командный провал не сказался. Роналду - лучший игрок апреля в АПЛ
Очередная награда для португальца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ продолжает подбивать итоги апреля. Был назван лучший футболист второго весеннего месяца.
Приз получил нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. В апреле португалец в сумме провел на поле 120 минут и забил пять голов. Для него это второй приз игрока месяца в сезоне.
360 minutes ➡️ 5 big goals.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 12, 2022
Cristiano Ronaldo is the @premierleague Player of the Month for April.#FIFA22 #FUT pic.twitter.com/dmIridOooT
Отметим, что несмотря на старания Роналду, "дьяволы" переживают не лучший период. Команда потеряла шансы на Лигу Чемпионов, набрав при этом наименьшее количество балов в своей истории (в рамках АПЛ).
На счету Роналду в нынешнем сезоне 24 гола и три голевые передачи в 39-ти играх.
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