Командный провал не сказался. Роналду - лучший игрок апреля в АПЛ

АПЛ продолжает подбивать итоги апреля. Был назван лучший футболист второго весеннего месяца.

Приз получил нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. В апреле португалец в сумме провел на поле 120 минут и забил пять голов. Для него это второй приз игрока месяца в сезоне.

360 minutes ➡️ 5 big goals.



Cristiano Ronaldo is the @premierleague Player of the Month for April.#FIFA22 #FUT pic.twitter.com/dmIridOooT