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Командный провал не сказался. Роналду - лучший игрок апреля в АПЛ

Англия
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Очередная награда для португальца

Командный провал не сказался. Роналду - лучший игрок апреля в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

АПЛ продолжает подбивать итоги апреля. Был назван лучший футболист второго весеннего месяца.

Приз получил нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. В апреле португалец в сумме провел на поле 120 минут и забил пять голов. Для него это второй приз игрока месяца в сезоне.

Отметим, что несмотря на старания Роналду, "дьяволы" переживают не лучший период. Команда потеряла шансы на Лигу Чемпионов, набрав при этом наименьшее количество балов в своей истории (в рамках АПЛ).

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На счету Роналду в нынешнем сезоне 24 гола и три голевые передачи в 39-ти играх.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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