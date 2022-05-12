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Пихаленок: Эмоции переполняют, но мыслями мы со своей страной

Англия
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Александр провел свой первый поединок за национальную команду

Пихаленок: Эмоции переполняют, но мыслями мы со своей страной

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Автор победного гола в ворота "Боруссии" Александр Пихаленок дал свой комментарий по итогам вчерашнего матча.

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"Эмоции переполняют, поскольку это мой дебютный матч, дебютный гол, но мыслями мы со своей страной. У нас происходит война, мы читаем новости, знаем все от родных и близких. То, что происходит - это кошмар.

Очень скучал по футболу и очень хотел поиграть. В последний раз проводил матч еще на сборах. Сейчас вышел впервые во время войны. Дай Бог, чтобы так и продолжалось.

Победный гол? Мы разыграли мяч перед штрафной, Денис скинул, я решил пробить и забил. Целил в угол, вратарь не видел, потому так и получилось.

Это хороший дебют, но лучше что мы победили, что наши люди пришли на стадион. Спасибо им за поддержку, спасибо тем, кто наблюдал перед экраном. Атмосфера была классная, мы чувствовали поддержку. Давно не играл на таком стадионе.

Поеду ли я со сборной в Глазго? Не будем загадывать, еще много времени. Думаю, главный тренер будет смотреть и решать. Еще много контрольных матчей. Боюсь ли я конкуренции? Нет, никто не боится", - заявил Пихаленок.

Отметим, что ранее хавбек "Днепра-1" не играл за национальную команду.

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В статье: Украина Александр Пихаленок
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