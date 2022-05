Сити согласился прописать в контракт Холанда отступные

"Манчестер Сити" согласился прописать в контракт Эрлинга Холанда 150-миллионные отступные, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. Этот пункт будет действовать по окончанию второго сезона игрока в клубе.

Сообщается, что руководство "Сити" все же согласилось на этот пункт.

Breaking | Erling Haaland will have a clause in his Manchester City contract that would allow him to leave in two years for €150m. (Bild)