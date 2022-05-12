Сити согласился прописать в контракт Холанда отступные

"Манчестер Сити" согласился прописать в контракт Эрлинга Холанда 150-миллионные отступные, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. Этот пункт будет действовать по окончанию второго сезона игрока в клубе.

Сообщается, что руководство "Сити" все же согласилось на этот пункт.

Breaking | Erling Haaland will have a clause in his Manchester City contract that would allow him to leave in two years for €150m. (Bild) — Get German Football News (@GGFN_) May 12, 2022

Нападающий "Боруссии Д" присоединится к "горожанам" за 75 миллионов евро, а в общей сложности трансфер обойдется "Манчестер Сити" в 250 миллионов евро, с учетом зарплаты.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" отказался от подписания Эрлинга именно из-за пункта с отступными. Игрока сможет выкупить любой желающий, кто заплатит прописанные 150 миллионов евро.

В этом сезоне Эрлинг провел за дортмундскую "Боруссию" 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.