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Сити согласился прописать в контракт Холанда отступные
Этот пункт во время переговоров отпугнул "Реал"
Фото: twitter.com/ErlingHaaland
"Манчестер Сити" согласился прописать в контракт Эрлинга Холанда 150-миллионные отступные, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. Этот пункт будет действовать по окончанию второго сезона игрока в клубе.
Сообщается, что руководство "Сити" все же согласилось на этот пункт.
Breaking | Erling Haaland will have a clause in his Manchester City contract that would allow him to leave in two years for €150m. (Bild)— Get German Football News (@GGFN_) May 12, 2022
Нападающий "Боруссии Д" присоединится к "горожанам" за 75 миллионов евро, а в общей сложности трансфер обойдется "Манчестер Сити" в 250 миллионов евро, с учетом зарплаты.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" отказался от подписания Эрлинга именно из-за пункта с отступными. Игрока сможет выкупить любой желающий, кто заплатит прописанные 150 миллионов евро.
В этом сезоне Эрлинг провел за дортмундскую "Боруссию" 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.
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