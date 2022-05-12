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Сити согласился прописать в контракт Холанда отступные

Англия
(3 голосов)

Этот пункт во время переговоров отпугнул "Реал"

Сити согласился прописать в контракт Холанда отступные

Фото: twitter.com/ErlingHaaland

Новина українською

"Манчестер Сити" согласился прописать в контракт Эрлинга Холанда 150-миллионные отступные, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. Этот пункт будет действовать по окончанию второго сезона игрока в клубе.

Сообщается, что руководство "Сити" все же согласилось на этот пункт.

Нападающий "Боруссии Д" присоединится к "горожанам" за 75 миллионов евро, а в общей сложности трансфер обойдется "Манчестер Сити" в 250 миллионов евро, с учетом зарплаты.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" отказался от подписания Эрлинга именно из-за пункта с отступными. Игрока сможет выкупить любой желающий, кто заплатит прописанные 150 миллионов евро.

В этом сезоне Эрлинг провел за дортмундскую "Боруссию" 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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