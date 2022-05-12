  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Райс отклонил новый контракт от Вест Хема
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райс отклонил новый контракт от Вест Хема

Англия
(1 голосов)

Мог бы стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба

Райс отклонил новый контракт от Вест Хема

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

"Вест Хэм" предложил полузащитнику Деклану Райсу новый 8-летний контракт на 83 миллиона фунтов. 23-летний англичанин отказался от предложения, сообщает Sky Sports.

Подписав соглашение, Райс стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Вест Хэма", получая 200 тысяч фунтов в неделю.

Текущее соглашение англичанина рассчитано до лета 2024 года, но в контракт прописана опция продления ещё на 12 месяцев.

Отмечается, что клуб готов продать полузащитника, но не раньше лета 2023 года и по приемлемой цене.

Ранее главный тренер клуба Дэвид Мойес заявил, что Райс стоит минимум 150 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел за "Вест Хэм" 48 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной англии в 75 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде