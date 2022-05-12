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Райс отклонил новый контракт от Вест Хема
Мог бы стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба
Фото: twitter.com/WestHam
"Вест Хэм" предложил полузащитнику Деклану Райсу новый 8-летний контракт на 83 миллиона фунтов. 23-летний англичанин отказался от предложения, сообщает Sky Sports.
Подписав соглашение, Райс стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Вест Хэма", получая 200 тысяч фунтов в неделю.
Текущее соглашение англичанина рассчитано до лета 2024 года, но в контракт прописана опция продления ещё на 12 месяцев.
Отмечается, что клуб готов продать полузащитника, но не раньше лета 2023 года и по приемлемой цене.
Ранее главный тренер клуба Дэвид Мойес заявил, что Райс стоит минимум 150 миллионов евро.
В этом сезоне хавбек провел за "Вест Хэм" 48 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной англии в 75 миллионов евро.
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