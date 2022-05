Тен Хаг ждет хавбека Барсы в МЮ - футболист хочет выступать в ЛЧ

Не первый день ходят разговоры об интересе "Манчестер Юнайтед" к Френки де Йонгу. Летом английский клуб возглавит Эрик тен Хаг, ранее работавший с хавбеком в "Аяксе".

По данным журналиста Фабрицио Романо, "дьяволы" действительно устанавливают связь с "Барселоной", однако никакого соглашения пока не достигнуто.

Приоритет де Йонга - выступление в ЛЧ, где "МЮ" не будет играть в следующей кампании. Что касается каталонцев, то многое будет решать их финансовое положение летом. Они могут дать добро на переход.

