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Тен Хаг ждет хавбека Барсы в МЮ - футболист хочет выступать в ЛЧ
Далеко не факт, что переход состоится
Getty Images / Global Images Ukraine
Не первый день ходят разговоры об интересе "Манчестер Юнайтед" к Френки де Йонгу. Летом английский клуб возглавит Эрик тен Хаг, ранее работавший с хавбеком в "Аяксе".
По данным журналиста Фабрицио Романо, "дьяволы" действительно устанавливают связь с "Барселоной", однако никакого соглашения пока не достигнуто.
Приоритет де Йонга - выступление в ЛЧ, где "МЮ" не будет играть в следующей кампании. Что касается каталонцев, то многое будет решать их финансовое положение летом. Они могут дать добро на переход.
Frenkie de Jong situation. There has been contact with Manchester United, yes - but sources say there's no full/close agreement with Barcelona, as of today. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2022
Barça financial situation could affect Frenkie's future - his priority is UCL football. Erik Ten Hag will push. pic.twitter.com/2eJHJ2XWGM
В текущем сезоне на счету де Йонга 45 матчей, четыре гола и пять голевых передач.
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