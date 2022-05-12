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Тен Хаг ждет хавбека Барсы в МЮ - футболист хочет выступать в ЛЧ

Англия
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Далеко не факт, что переход состоится

Тен Хаг ждет хавбека Барсы в МЮ - футболист хочет выступать в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не первый день ходят разговоры об интересе "Манчестер Юнайтед" к Френки де Йонгу. Летом английский клуб возглавит Эрик тен Хаг, ранее работавший с хавбеком в "Аяксе".

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По данным журналиста Фабрицио Романо, "дьяволы" действительно устанавливают связь с "Барселоной", однако никакого соглашения пока не достигнуто.

Приоритет де Йонга - выступление в ЛЧ, где "МЮ" не будет играть в следующей кампании. Что касается каталонцев, то многое будет решать их финансовое положение летом. Они могут дать добро на переход.

В текущем сезоне на счету де Йонга 45 матчей, четыре гола и пять голевых передач.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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