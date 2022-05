АПЛ. Тоттенхэм - Арсенал 3:0. Саморазрушение

Интрига остается. Победа "Арсенала" вывела бы команду Артеты в Лигу чемпионов, впервые за шесть сезонов. Победа "Тоттенхэма" позволила бы "шпорам" сократить отставание от "канониров" до одно очка. В последних двух турах "Арсенал" сыграет с "Ньюкаслом" (на выезде) и "Эвертоном" (на своем поле), противниками "Тоттенхэма" будут "Бернли" (домашний матч) и "Норвич" (в гостях).

Перед игрой Артета говорил о намерении "Арсенала" взять три очка, чтобы решить вопросы на поле противника. Конте был более скромным в своих оценках. Команды начали в соотетветствии со своими заявлениями: "Арсенал" действовал агрессивно, жестко, напористо. "Тоттенхэм" занял скорее выжидательную позицию.

Но эта жесткость "Арсенала", его готовность действовать на грани, касалась не только футбола как такового. Обращало на себя внимание то, как футболисты "Арсенала" встречали соперников, чаще всего доставалось Сону. Гости пытались давить на "Тоттенхэм" психологически.

Не сработало. Даже хуже – выбранная тактика подействовала во вред "Арсеналу".

Но все началось с ошибки Соареша на 22-й минуте. У "Тоттенхэма" не было каких-то моментов у ворот Рэмсдейла, и Кулусевски просто отправил мяч в штрафную кросс, вероятно мяч вылетел бы за пределы поля или бы легко достался вратарю "Арсенала". Но Соареш неакуратно вел борьбу с Соном и толчком в спинку отправил корейца на газон. Такие пенальти ставятся не в каждом матче, но Пол Тирни указал на точку. Кейн пробил без шансов – 1:0.

Далее наошибался Холдинг – две желтые карточки за семь минут. Именно Холдинг чаще всех бил Сона на стартовых минутах игры в конечном итоге он решил остановить прорыв корейца ударом локтем в лицо. "Арсенал" остается в меньшинстве.

13 - Arsenal have had 13 players sent off in the Premier League since Mikel Arteta's first game in charge, which is five more than any other side during this time frame:



13 - Arsenal

8 - Brighton

7 - Southampton

7 - Everton



Ill-disciplined. pic.twitter.com/KBTkyazvUZ