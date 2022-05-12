АПЛ. Тоттенхэм - Арсенал 3:0. Саморазрушение

Интрига остается. Победа "Арсенала" вывела бы команду Артеты в Лигу чемпионов, впервые за шесть сезонов. Победа "Тоттенхэма" позволила бы "шпорам" сократить отставание от "канониров" до одно очка. В последних двух турах "Арсенал" сыграет с "Ньюкаслом" (на выезде) и "Эвертоном" (на своем поле), противниками "Тоттенхэма" будут "Бернли" (домашний матч) и "Норвич" (в гостях).

Перед игрой Артета говорил о намерении "Арсенала" взять три очка, чтобы решить вопросы на поле противника. Конте был более скромным в своих оценках. Команды начали в соотетветствии со своими заявлениями: "Арсенал" действовал агрессивно, жестко, напористо. "Тоттенхэм" занял скорее выжидательную позицию.

Но эта жесткость "Арсенала", его готовность действовать на грани, касалась не только футбола как такового. Обращало на себя внимание то, как футболисты "Арсенала" встречали соперников, чаще всего доставалось Сону. Гости пытались давить на "Тоттенхэм" психологически.

Не сработало. Даже хуже – выбранная тактика подействовала во вред "Арсеналу".

Но все началось с ошибки Соареша на 22-й минуте. У "Тоттенхэма" не было каких-то моментов у ворот Рэмсдейла, и Кулусевски просто отправил мяч в штрафную кросс, вероятно мяч вылетел бы за пределы поля или бы легко достался вратарю "Арсенала". Но Соареш неакуратно вел борьбу с Соном и толчком в спинку отправил корейца на газон. Такие пенальти ставятся не в каждом матче, но Пол Тирни указал на точку. Кейн пробил без шансов – 1:0.

Далее наошибался Холдинг – две желтые карточки за семь минут. Именно Холдинг чаще всех бил Сона на стартовых минутах игры в конечном итоге он решил остановить прорыв корейца ударом локтем в лицо. "Арсенал" остается в меньшинстве.

13 - Arsenal have had 13 players sent off in the Premier League since Mikel Arteta's first game in charge, which is five more than any other side during this time frame:



13 - Arsenal

8 - Brighton

7 - Southampton

7 - Everton



Ill-disciplined. pic.twitter.com/KBTkyazvUZ — OptaJoe (@OptaJoe) May 12, 2022

Не проходит и пяти минут, как "Тоттенхэм" реализовал свое численное преимущество. Угловой Сона, Бентанкур выиграл борьбу в воздухе, Кейн замкнул на штанге.

Глупый пенальти, глупое удаление, пропущенный гол после стандарта – ошибки и только ошибки "Арсенаал" поспособствовали его провалу в первом тайме. "Тоттенхэм" действовал очень зрел и качественно. Во второй половине первого тайма "шпоры" заперли "Арсенал" на его половине поля и поникшая команда Микеля Артеты не имела идей и возможности как-то переломить игру.

После перерыва все стало только хуже для "Арсенала". Санчес пасом на Кейна в штрафную начал третью голевую атаку "шпор", Габриэл выбил мяч из-под ног у форварда "Тоттенхэма", но прямо на Сона. Кореец попал по пустым воротам – 3:0.

Оставалось играть более 40 минут, но двум командами все уже было понятно. "Тоттенхэм" мог забивать еще дважды, "Арсенал" старался сохранить рамкы приличия и не пропускать еще. После серии замен на 72-76 минутах команды уже просто доигрывали матч.

Conte apologising to Son for taking him off ???? ???? pic.twitter.com/NnqJCMkW3n — Football Daily (@footballdaily) May 12, 2022

3:0 – "Тоттенхэм" красиво мстит за поражание "Арсеналу" в первом круге. "Канониры" все еще остаются фаворитами на топ-4, но давление на команду Артеты возрастает.

Чемпионат Англии, 22-й тур. Лондон, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

"Тоттенхэм" – "Арсенал" 3:0

Голы: Кейн 22 (пен.), Кейн 37, Сон 47

"Тоттенхэм": Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис (Родон 82) – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон – Кулусевски (Моура 72), Кейн, Сон (Бергвейн 72)

"Арсенал": Рэмсдейл – Томиясу, Габриэл (Тавареш 76), Холдинг, Соареш – Джака, Эльнени – Мартинелли (Смит-Роу 64), Эдегор, Сака – Нкетиа (Ляказетт 72)

Предупреждения: Дэвис 17 – Холдинг 26, Холдинг 33, Смит-Роу 86, Эдегор 88, Джака 90+1

Удаление: Холдинг 33