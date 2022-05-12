На Кулибали претендуют топ-клубы из Англии и Испании

"Барселона" и "Челси" внимательно следят за ситуацией вокруг защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Николо Скира. Через год у сенегальского фуллбека истекает соглашение.

#Barça and #Chelsea are interested in Kalidou #Koulibaly. His contract with #Napoli currently exipres in 2023. If he doesn't extend, Napoli could sell the centre-back. Expected a meeting between his agent Ramadani and Napoli in the next days to discuss KK's future. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2022

Сообщается, что "Наполи" готовит новый контракт для защитника. Если футболист не согласится продлевать отношения, клуб будет искать варианты для его продажи.

В ближайшие дни агент игрока и руководство клуба проведут встречу, чтобы решить будущее футболиста.

В этом сезоне 30-летний защитник провел за "Наполи" 32 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Калиду в 45 миллионов евро.