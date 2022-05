На Кулибали претендуют топ-клубы из Англии и Испании

"Барселона" и "Челси" внимательно следят за ситуацией вокруг защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Николо Скира. Через год у сенегальского фуллбека истекает соглашение.

#Barça and #Chelsea are interested in Kalidou #Koulibaly. His contract with #Napoli currently exipres in 2023. If he doesn't extend, Napoli could sell the centre-back. Expected a meeting between his agent Ramadani and Napoli in the next days to discuss KK's future. #transfers