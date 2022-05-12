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На Кулибали претендуют топ-клубы из Англии и Испании

Англия
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"Реалу" видимо хватило Рюдигера

На Кулибали претендуют топ-клубы из Англии и Испании

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

"Барселона" и "Челси" внимательно следят за ситуацией вокруг защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Николо Скира. Через год у сенегальского фуллбека истекает соглашение.

Сообщается, что "Наполи" готовит новый контракт для защитника. Если футболист не согласится продлевать отношения, клуб будет искать варианты для его продажи.

В ближайшие дни агент игрока и руководство клуба проведут встречу, чтобы решить будущее футболиста.

В этом сезоне 30-летний защитник провел за "Наполи" 32 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Калиду в 45 миллионов евро.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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