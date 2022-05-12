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Тоттенхэм - Арсенал: смотреть онлайн бесплатно топ-матч АПЛ
Дерби Северного Лондона!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из ключевых битв за последнюю, четвертую, путевку в Лигу чемпионов от Англии. "Арсенал" находится в лучшем положении, ведь опережает "Тоттенхэм" на четыре балла. К тому же у "канониров" сейчас серия из четырех побед подряд. "Шпоры" сейчас чередуют победы с ничьими и поражениями, но в предыдущей игре смогли остановить "Ливерпуль". Два предыдущих матча завершились в пользу "Арсенала", однако трижды подряд "Тоттенхэм" побеждал в дерби, когда был хозяином. Какая
Чемпионат Англии 22-й тур
"Тоттенхэм" 21:45 "Арсенал"
Трансляция – Setanta Sports
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