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Тоттенхэм - Арсенал: смотреть онлайн бесплатно топ-матч АПЛ

Англия
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Дерби Северного Лондона!

Тоттенхэм - Арсенал: смотреть онлайн бесплатно топ-матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Одна из ключевых битв за последнюю, четвертую, путевку в Лигу чемпионов от Англии. "Арсенал" находится в лучшем положении, ведь опережает "Тоттенхэм" на четыре балла. К тому же у "канониров" сейчас серия из четырех побед подряд. "Шпоры" сейчас чередуют победы с ничьими и поражениями, но в предыдущей игре смогли остановить "Ливерпуль". Два предыдущих матча завершились в пользу "Арсенала", однако трижды подряд "Тоттенхэм" побеждал в дерби, когда был хозяином. Какая серия продолжится сегодня?

Чемпионат Англии 22-й тур
"Тоттенхэм" 21:45 "Арсенал"
Трансляция – Setanta Sports

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
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