Тоттенхэм - Арсенал: смотреть онлайн бесплатно топ-матч АПЛ

Одна из ключевых битв за последнюю, четвертую, путевку в Лигу чемпионов от Англии. "Арсенал" находится в лучшем положении, ведь опережает "Тоттенхэм" на четыре балла. К тому же у "канониров" сейчас серия из четырех побед подряд. "Шпоры" сейчас чередуют победы с ничьими и поражениями, но в предыдущей игре смогли остановить "Ливерпуль". Два предыдущих матча завершились в пользу "Арсенала", однако трижды подряд "Тоттенхэм" побеждал в дерби, когда был хозяином. Какая серия продолжится сегодня?

Чемпионат Англии 22-й тур

"Тоттенхэм" 21:45 "Арсенал"

Трансляция – Setanta Sports