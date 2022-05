Официально: Астон Вилла выкупила у Барселоны Коутиньо

"Астон Вилла" объявила о выкупе полузащитника Фелиппе Коутиньо у "Барселоны" за 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт до 2026 года.

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! ????