Официально: Астон Вилла выкупила у Барселоны Коутиньо

"Астон Вилла" объявила о выкупе полузащитника Фелиппе Коутиньо у "Барселоны" за 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт до 2026 года.

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! ???? — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 12, 2022

Сообщается, что помимо 20 миллионов евро "Барселона" также получит 50% от будущей перепродажи игрока.

Филиппе присоединился к "Астон Вилле" в январе и за 16 матчей забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что в "Барселону" бразилец переходил из "Ливерпуля" за 120+40 миллионов евро в январе 2018 года.