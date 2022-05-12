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Официально: Астон Вилла выкупила у Барселоны Коутиньо
Каталонцы в малюсеньком минусе
Фото: twitter.com/AVFCOfficial
"Астон Вилла" объявила о выкупе полузащитника Фелиппе Коутиньо у "Барселоны" за 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт до 2026 года.
Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! ????— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 12, 2022
Сообщается, что помимо 20 миллионов евро "Барселона" также получит 50% от будущей перепродажи игрока.
Филиппе присоединился к "Астон Вилле" в январе и за 16 матчей забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Напомним, что в "Барселону" бразилец переходил из "Ливерпуля" за 120+40 миллионов евро в январе 2018 года.
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