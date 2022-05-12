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Роналду о награде лучшему игроку АПЛ в апреле: Жажда побед и достижений у меня не угасает

Англия
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Отличный сезон для 37-летнего нападающего

Роналду о награде лучшему игроку АПЛ в апреле: Жажда побед и достижений у меня не угасает

Фото: twitter.com/Cristiano

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рад, не меньше, чем вначале карьеры, что получил награду лучшему игроку месяца в Премьер-лиге. "Спасибо всем, кто сделал это возможным", – написал он в своем твиттере.

"Моя вторая награда лучшему игрока месяца в этом сезоне, и шестая в моей карьере в Премьер-лиге.

Я испытываю такую же радость от трофея, как и вначале карьеры. Жажда побед и достижений у меня не угасает. Спасибо всем, кто сделал это возможным", – написал нападающий "МЮ".

Напомним, что в апреле Роналду сыграл четыре матча чемпионата, забив пять голов. В игре с "Норвичем" португалец оформил хет-трик(3:2). По голу форвард забил в матчах с "Арсеналом" и "Челси".

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В статье: Криштиану Роналду Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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