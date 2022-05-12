Роналду о награде лучшему игроку АПЛ в апреле: Жажда побед и достижений у меня не угасает

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рад, не меньше, чем вначале карьеры, что получил награду лучшему игроку месяца в Премьер-лиге. "Спасибо всем, кто сделал это возможным", – написал он в своем твиттере.

My 2nd Premier League Player Of The Month Award, the 6th in my career. I’m as happy to win today as I was in my early days, the hunger for victory and achievements never fades away. Thanks to everyone that made this possible. ???????????????? pic.twitter.com/euYaSsHlBG — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 12, 2022

"Моя вторая награда лучшему игрока месяца в этом сезоне, и шестая в моей карьере в Премьер-лиге.

Я испытываю такую же радость от трофея, как и вначале карьеры. Жажда побед и достижений у меня не угасает. Спасибо всем, кто сделал это возможным", – написал нападающий "МЮ".

Напомним, что в апреле Роналду сыграл четыре матча чемпионата, забив пять голов. В игре с "Норвичем" португалец оформил хет-трик(3:2). По голу форвард забил в матчах с "Арсеналом" и "Челси".