Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Миколенко - в списке трансферных целей Ньюкасла
Деньги там точно есть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин попал в список трансферных целей "Ньюкасла". Об этом передает The Telegraph.
По данным источника, в данном трансфере заинтересован наставник команда Эдди Хау. Несмотря на интерес, который также проявляет "Арсенал", в "Ньюкасле" уверены, что смогут выиграть борьбу за форварда сборной Англии.
Exclusive: Newcastle United to bid for Everton striker Dominic Calvert-Lewin this summer @LukeEdwardsTele #NUFC https://t.co/jE6PjxAtxi— Telegraph Football (@TeleFootball) May 12, 2022
В текущем сезоне Калверт-Льюин отличился три раза в 15-ти играх.
Популярное сейчас
- УПЦ МП обратилась к Зеленскому с просьбой остановить "религиозную вражду" и "беззаконные действия"
- Оккупанты снова обстреляли Кременчугский НПЗ
- Ожидаемо. Ярмоленко покинет Вест Хэм после завершения сезона
- Эпопея завершена. Холанд определился с клубом, в котором продолжит карьеру
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО