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Одноклубник Миколенко - в списке трансферных целей Ньюкасла

Англия
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Деньги там точно есть

Одноклубник Миколенко - в списке трансферных целей Ньюкасла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин попал в список трансферных целей "Ньюкасла". Об этом передает The Telegraph.

По данным источника, в данном трансфере заинтересован наставник команда Эдди Хау. Несмотря на интерес, который также проявляет "Арсенал", в "Ньюкасле" уверены, что смогут выиграть борьбу за форварда сборной Англии.

В текущем сезоне Калверт-Льюин отличился три раза в 15-ти играх.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Доминик Калверт-Льюин
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