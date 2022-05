Одноклубник Миколенко - в списке трансферных целей Ньюкасла

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин попал в список трансферных целей "Ньюкасла". Об этом передает The Telegraph.

По данным источника, в данном трансфере заинтересован наставник команда Эдди Хау. Несмотря на интерес, который также проявляет "Арсенал", в "Ньюкасле" уверены, что смогут выиграть борьбу за форварда сборной Англии.

Exclusive: Newcastle United to bid for Everton striker Dominic Calvert-Lewin this summer @LukeEdwardsTele #NUFC https://t.co/jE6PjxAtxi