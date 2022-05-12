ПСЖ присматривается к Салаху

"ПСЖ" раздумывает над возможным трансфером нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает журналист Адриен Гренье. У египтянина через год истекает контракт.

Сообщается, что хоть и до конкретных предложений и переговоров далеко, "ПСЖ" все же присматривается к нападающему.

Контракт Салаха истекает летом 2023 года, а игрок так и не пришел к консенсусу с "Ливерпулем" по поводу нового соглашения.

???? Le PSG est bien intéressé par Mohamed Salah ????????, en fin de contrat à Liverpool en juin 2023. Cependant, pour l’instant, il n’y a rien de plus avancé ou de concret.



(@AbdellahBoulma) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 12, 2022

В этом сезоне Мохамед провел за "Ливерпуль" 48 матчей, забил 30 голов и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 100 миллионов евро.