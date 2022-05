Кейн 8 раз забивал больше 15 голов за сезон в АПЛ. Он третий в истории лиги, кому это удавалось 

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил дубль в ворота "Арсенала" в рамках перенесенного 22 тура АПЛ (3:0). Он стал 3 игроком в истории лиги, кому удалось забить 15+ голов за сезон 8 раз.

⚽️ Harry Kane is the 3rd player to score 15+ PL goals in 8 or more seasons, after Sergio Aguero and Alan Shearer pic.twitter.com/u2nvbrvpI6