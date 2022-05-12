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Кейн 8 раз забивал больше 15 голов за сезон в АПЛ. Он третий в истории лиги, кому это удавалось
"Игрок одного сезона", – говорили они…
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил дубль в ворота "Арсенала" в рамках перенесенного 22 тура АПЛ (3:0). Он стал 3 игроком в истории лиги, кому удалось забить 15+ голов за сезон 8 раз.
⚽️ Harry Kane is the 3rd player to score 15+ PL goals in 8 or more seasons, after Sergio Aguero and Alan Shearer pic.twitter.com/u2nvbrvpI6— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 12, 2022
Подобным достижением могут похвастаться только Агуэро ("Манчестер Сити") и Алан Ширер ("Саутгемптон", "Блэкберн", "Ньюкасл").
Всего в этом сезоне Кейн провел 47 матчей за "Тоттенхэм", забил 23 гола и отдал 9 голевых передач.
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