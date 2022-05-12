  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кейн 8 раз забивал больше 15 голов за сезон в АПЛ. Он третий в истории лиги, кому это удавалось 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн 8 раз забивал больше 15 голов за сезон в АПЛ. Он третий в истории лиги, кому это удавалось 

Англия
(1 голосов)

"Игрок одного сезона", – говорили они…

Кейн 8 раз забивал больше 15 голов за сезон в АПЛ. Он третий в истории лиги, кому это удавалось 

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил дубль в ворота "Арсенала" в рамках перенесенного 22 тура АПЛ (3:0). Он стал 3 игроком в истории лиги, кому удалось забить 15+ голов за сезон 8 раз.

Подобным достижением могут похвастаться только Агуэро ("Манчестер Сити") и Алан Ширер ("Саутгемптон", "Блэкберн", "Ньюкасл").

Всего в этом сезоне Кейн провел 47 матчей за "Тоттенхэм", забил 23 гола и отдал 9 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алан Ширер Серхио Агуэро Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде