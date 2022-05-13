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Наставник Бернли признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Англия
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Обошел Гвардиолу и Клоппа

Наставник Бернли признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Бернли" Майк Джексон признан лучшим тренером апреля в английской Премьер-лиги, сообщается на официальном сайте организации.

В минувшем месяце "бордовые" под его руководством одержали три победы и один раз сыграли вничью.

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Помимо Джексона на награду претендовали: Томас Франк ("Брентфорд"), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Майк возглавил "Бернли" в середине апреля после увольнения Шон Дайча, который тренировал команду с 2012 года. Клуб занимает 17-е место в турнирной таблицы АПЛ с 34 очками в 35 матчах. 15 мая команда Джексона сыграет против "Тоттенхэма".

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В статье: Бернли
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Источник:
Rremier League

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