Наставник Бернли признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Наставник "Бернли" Майк Джексон признан лучшим тренером апреля в английской Премьер-лиги, сообщается на официальном сайте организации.

В минувшем месяце "бордовые" под его руководством одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Помимо Джексона на награду претендовали: Томас Франк ("Брентфорд"), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Майк возглавил "Бернли" в середине апреля после увольнения Шон Дайча, который тренировал команду с 2012 года. Клуб занимает 17-е место в турнирной таблицы АПЛ с 34 очками в 35 матчах. 15 мая команда Джексона сыграет против "Тоттенхэма".

Instant impact ????



Mike Jackson is your @BarclaysFooty Manager of the Month for April#PLAwards | @BurnleyOfficial pic.twitter.com/piUZqKkDiD