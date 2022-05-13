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Наставник Бернли признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Обошел Гвардиолу и Клоппа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Бернли" Майк Джексон признан лучшим тренером апреля в английской Премьер-лиги, сообщается на официальном сайте организации.
В минувшем месяце "бордовые" под его руководством одержали три победы и один раз сыграли вничью.
Помимо Джексона на награду претендовали: Томас Франк ("Брентфорд"), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").
Майк возглавил "Бернли" в середине апреля после увольнения Шон Дайча, который тренировал команду с 2012 года. Клуб занимает 17-е место в турнирной таблицы АПЛ с 34 очками в 35 матчах. 15 мая команда Джексона сыграет против "Тоттенхэма".
Instant impact ????— Premier League (@premierleague) May 12, 2022
Mike Jackson is your @BarclaysFooty Manager of the Month for April#PLAwards | @BurnleyOfficial pic.twitter.com/piUZqKkDiD
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