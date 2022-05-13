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Караваев: Если не будет чемпионата Украины - будем играть в еврокубках
Защитник "Динамо" - о новом сезоне УПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями по поводу возможности проведения следующего сезона УПЛ.
"Если не будет чемпионата Украины и нам разрешат играть в еврокубках, то будем готовиться к еврокубкам и играть квалификационные матчи. А там уже будем смотреть по ситуации.
Держать оружие из футболистов никто не умеет. Даже если нас научат, я считаю, что мы в этом не помощники. Волонтерить и помогать мы можем. Но, наверное, лучше будет, если у нас будет возможность играть, как сейчас, благотворительные или официальные матчи. Играть в футбол и этим зарабатывать деньги, чтобы помогать – это то, что мы можем делать.
В Хорватии мы виделись с наставником "Днепра-1" Игорем Йовичевичем. Он говорил, что когда была война в Югославии, у них чемпионат проводили в Словении. Могли бы наши клубы играть за границей? Надо собрать команды, чтобы сделать чемпионат и играть в другой стране. Это должны решать наши футбольные органы", – сказал Караваев.
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