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Караваев: Если не будет чемпионата Украины - будем играть в еврокубках

Англия
(1 голосов)

Защитник "Динамо" - о новом сезоне УПЛ

Караваев: Если не будет чемпионата Украины - будем играть в еврокубках

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями по поводу возможности проведения следующего сезона УПЛ.

"Если не будет чемпионата Украины и нам разрешат играть в еврокубках, то будем готовиться к еврокубкам и играть квалификационные матчи. А там уже будем смотреть по ситуации.

Держать оружие из футболистов никто не умеет. Даже если нас научат, я считаю, что мы в этом не помощники. Волонтерить и помогать мы можем. Но, наверное, лучше будет, если у нас будет возможность играть, как сейчас, благотворительные или официальные матчи. Играть в футбол и этим зарабатывать деньги, чтобы помогать – это то, что мы можем делать.

В Хорватии мы виделись с наставником "Днепра-1" Игорем Йовичевичем. Он говорил, что когда была война в Югославии, у них чемпионат проводили в Словении. Могли бы наши клубы играть за границей? Надо собрать команды, чтобы сделать чемпионат и играть в другой стране. Это должны решать наши футбольные органы", – сказал Караваев.

Читайте также27-го мая пройдет встреча клубов УПЛ. Имеется несколько сценариев для следующего сезона
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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
13.05.2022 в 11:29
Проситься в Польшу или Словению и там играть
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