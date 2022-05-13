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Интрига закрутилась до предела. Тоттенхэм – Арсенал 3:0. Обзор матча и видео голов
Кто отличился – догадаться очень просто
Getty Images / Global Images Ukraine
До сих пор открыт вопрос, кто именно заберет последнюю путевку в Лигу чемпионов из чемпионата Англии. "Тоттенхэм" и "Арсенал" продолжают сражаться за заветный билет, и как раз вчера лондонские команды встретились в очном матче. Благодаря голам Сона и Кейна, а также, что немаловажно, удалению Холдинга еще в первом тайме, "шпоры" добыли простую победу с убедительным счетом 3:0. Теперь разрыв между командами Артеты и Конте составляет всего 1 зачетный пункт.
Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом".
Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".
"Тоттенхэм" – "Арсенал" 3:0
Голы: Кейн (22, с пенальти; 37), Сон
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