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Интрига закрутилась до предела. Тоттенхэм – Арсенал 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Кто отличился – догадаться очень просто

Интрига закрутилась до предела. Тоттенхэм – Арсенал 3:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

До сих пор открыт вопрос, кто именно заберет последнюю путевку в Лигу чемпионов из чемпионата Англии. "Тоттенхэм" и "Арсенал" продолжают сражаться за заветный билет, и как раз вчера лондонские команды встретились в очном матче. Благодаря голам Сона и Кейна, а также, что немаловажно, удалению Холдинга еще в первом тайме, "шпоры" добыли простую победу с убедительным счетом 3:0. Теперь разрыв между командами Артеты и Конте составляет всего 1 зачетный пункт.

Читайте такжеАПЛ. Тоттенхэм - Арсенал 3:0. Саморазрушение

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом".

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".

"Тоттенхэм" – "Арсенал" 3:0

Голы: Кейн (22, с пенальти; 37), Сон

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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