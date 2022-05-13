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Без Роналду, но с Салахом и конкурентом Зинченко. АПЛ определяет лучшего игрока сезона
Кто составит конкуренцию египтянину?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ начинает подводить итоги текущего сезона. Запущено голосование за звание лучшего футболиста всего турнира.
На приз традиционно претендуют восемь футболистов, два из которых играют за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". "Арсенал", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" представляют по одному представителю.
Полный перечень номинантов:
- Трент Александер-Арнольд, "Ливерпуль" (31 матч, два гола, 12 голевых передач)
- Джаррод Боуэн, "Вест Хэм" (34 матча, десять голов, десять голевых передач)
- Жоау Канселу, "Манчестер Сити" (34 матча, один гол, семь голевых передач)
- Кевин де Брюйне, "Манчестер Сити" (28 матчей, 15 голов, семь голевых передач)
- Букайо Сака, "Арсенал" (36 матчей, 11 голов, шесть голевых передач)
- Мохамед Салах, "Ливерпуль" (34 матча, 22 гола, 13 голевых передач)
- Сон Хин Мин, "Тоттенхэм" (33 матча, 21 гол, семь голевых передач)
- Джеймс Уорд-Проуз, "Саутгемптон" (34 матча, девять голов, пять голевых передач)
???? @TrentAA ????— Premier League (@premierleague) May 13, 2022
⚒ Jarrod Bowen ⚒
???? Joao Cancelo ????
???? @DeBruyneKev ????
???? @BukayoSaka87 ????
???? @MoSalah ????
⚪️ @Sonny7 ⚪️
???? @Prowsey16 ????
Who will you crown @EASPORTSFIFA Player of the Season? ????
???? #PLAwards | https://t.co/iHvo0ZhcKx ???? pic.twitter.com/bBXbLRCj08
Отметим, что большинству команд АПЛ осталось провести по два матча в нынешнем сезоне.
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