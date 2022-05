Без Роналду, но с Салахом и конкурентом Зинченко. АПЛ определяет лучшего игрока сезона

АПЛ начинает подводить итоги текущего сезона. Запущено голосование за звание лучшего футболиста всего турнира.

На приз традиционно претендуют восемь футболистов, два из которых играют за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". "Арсенал", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" представляют по одному представителю.

Полный перечень номинантов:

???? @TrentAA ????

⚒ Jarrod Bowen ⚒

???? Joao Cancelo ????

???? @DeBruyneKev ????

???? @BukayoSaka87 ????

???? @MoSalah ????

⚪️ @Sonny7 ⚪️

???? @Prowsey16 ????



