Без Роналду, но с Салахом и конкурентом Зинченко. АПЛ определяет лучшего игрока сезона

АПЛ начинает подводить итоги текущего сезона. Запущено голосование за звание лучшего футболиста всего турнира.

На приз традиционно претендуют восемь футболистов, два из которых играют за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". "Арсенал", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" представляют по одному представителю.

Полный перечень номинантов:

Трент Александер-Арнольд, "Ливерпуль" (31 матч, два гола, 12 голевых передач)

(31 матч, два гола, 12 голевых передач) Джаррод Боуэн, "Вест Хэм" (34 матча, десять голов, десять голевых передач)

(34 матча, десять голов, десять голевых передач) Жоау Канселу, "Манчестер Сити" (34 матча, один гол, семь голевых передач)

(34 матча, один гол, семь голевых передач) Кевин де Брюйне, "Манчестер Сити" (28 матчей, 15 голов, семь голевых передач)

(28 матчей, 15 голов, семь голевых передач) Букайо Сака, "Арсенал" (36 матчей, 11 голов, шесть голевых передач)

(36 матчей, 11 голов, шесть голевых передач) Мохамед Салах, "Ливерпуль" (34 матча, 22 гола, 13 голевых передач)

(34 матча, 22 гола, 13 голевых передач) Сон Хин Мин, "Тоттенхэм" (33 матча, 21 гол, семь голевых передач)

(33 матча, 21 гол, семь голевых передач) Джеймс Уорд-Проуз, "Саутгемптон" (34 матча, девять голов, пять голевых передач)

Отметим, что большинству команд АПЛ осталось провести по два матча в нынешнем сезоне.