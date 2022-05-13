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Без Роналду, но с Салахом и конкурентом Зинченко. АПЛ определяет лучшего игрока сезона

Англия
(1 голосов)

Кто составит конкуренцию египтянину?

Без Роналду, но с Салахом и конкурентом Зинченко. АПЛ определяет лучшего игрока сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

АПЛ начинает подводить итоги текущего сезона. Запущено голосование за звание лучшего футболиста всего турнира.

На приз традиционно претендуют восемь футболистов, два из которых играют за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". "Арсенал", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" представляют по одному представителю.

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Полный перечень номинантов:

  • Трент Александер-Арнольд, "Ливерпуль" (31 матч, два гола, 12 голевых передач)
  • Джаррод Боуэн, "Вест Хэм" (34 матча, десять голов, десять голевых передач)
  • Жоау Канселу, "Манчестер Сити" (34 матча, один гол, семь голевых передач)
  • Кевин де Брюйне, "Манчестер Сити" (28 матчей, 15 голов, семь голевых передач)
  • Букайо Сака, "Арсенал" (36 матчей, 11 голов, шесть голевых передач)
  • Мохамед Салах, "Ливерпуль" (34 матча, 22 гола, 13 голевых передач)
  • Сон Хин Мин, "Тоттенхэм" (33 матча, 21 гол, семь голевых передач)
  • Джеймс Уорд-Проуз, "Саутгемптон" (34 матча, девять голов, пять голевых передач)

Отметим, что большинству команд АПЛ осталось провести по два матча в нынешнем сезоне.

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В статье: Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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Zaragoza
13.05.2022 в 17:54
Де Брюйне конечно
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