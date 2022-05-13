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Клопп, Гвардиола и спаситель Ньюкасла. Претенденты на звания лучшего тренера сезона в АПЛ
Испанец и немец среди главных фаворитов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ подбивает итоги текущего сезона. Идет голосование за звание лучшего тренера нынешней кампании.
Пять специалистов претендуют на награду. Среди них, естественно, нашлось место для двух титанов - Гвардиолы и Клоппа. Но они не одиноки.
Полный список номинантов:
- Томас Франк, "Брентфорд"
- Хосеп Гвардиола, "Манчестер Сити"
- Эдди Хау, "Ньюкасл"
- Юрген Клопп, "Ливерпуль"
- Патрик Виейра, "Кристал Пэлас"
???? Thomas Frank - @BrentfordFC ????— Premier League (@premierleague) May 13, 2022
???? Pep Guardiola - @ManCity ????
⚫️ Eddie Howe - @NUFC ⚪️
???? Jurgen Klopp - @LFC ????
???? Patrick Vieira - @CPFC ????
It's time for you to pick your @BarclaysFooty Manager of the Season ????
???? #PLAwards | https://t.co/RFCqppOmSY ???? pic.twitter.com/XUzxIuGq4J
Ранее были названы претенденты на звание
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