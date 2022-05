Клопп, Гвардиола и спаситель Ньюкасла. Претенденты на звания лучшего тренера сезона в АПЛ

АПЛ подбивает итоги текущего сезона. Идет голосование за звание лучшего тренера нынешней кампании.

Пять специалистов претендуют на награду. Среди них, естественно, нашлось место для двух титанов - Гвардиолы и Клоппа. Но они не одиноки.

Полный список номинантов:

???? Thomas Frank - @BrentfordFC ????

???? Pep Guardiola - @ManCity ????

⚫️ Eddie Howe - @NUFC ⚪️

???? Jurgen Klopp - @LFC ????

???? Patrick Vieira - @CPFC ????



It's time for you to pick your @BarclaysFooty Manager of the Season ????



???? #PLAwards | https://t.co/RFCqppOmSY ???? pic.twitter.com/XUzxIuGq4J