  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп, Гвардиола и спаситель Ньюкасла. Претенденты на звания лучшего тренера сезона в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп, Гвардиола и спаситель Ньюкасла. Претенденты на звания лучшего тренера сезона в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Испанец и немец среди главных фаворитов

Клопп, Гвардиола и спаситель Ньюкасла. Претенденты на звания лучшего тренера сезона в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

АПЛ подбивает итоги текущего сезона. Идет голосование за звание лучшего тренера нынешней кампании.

Пять специалистов претендуют на награду. Среди них, естественно, нашлось место для двух титанов - Гвардиолы и Клоппа. Но они не одиноки.

Читайте такжеВслед за Клоппом. Гвардиола подпишет новый контракт с Манчестер Сити

Полный список номинантов:

  • Томас Франк, "Брентфорд"
  • Хосеп Гвардиола, "Манчестер Сити"
  • Эдди Хау, "Ньюкасл"
  • Юрген Клопп, "Ливерпуль"
  • Патрик Виейра, "Кристал Пэлас"

Ранее были названы претенденты на звание игрока сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде