Клопп, Гвардиола и спаситель Ньюкасла. Претенденты на звания лучшего тренера сезона в АПЛ

АПЛ подбивает итоги текущего сезона. Идет голосование за звание лучшего тренера нынешней кампании.

Пять специалистов претендуют на награду. Среди них, естественно, нашлось место для двух титанов - Гвардиолы и Клоппа. Но они не одиноки.

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Полный список номинантов:

Томас Франк , "Брентфорд"

, "Брентфорд" Хосеп Гвардиола , "Манчестер Сити"

, "Манчестер Сити" Эдди Хау , "Ньюкасл"

, "Ньюкасл" Юрген Клопп , "Ливерпуль"

, "Ливерпуль" Патрик Виейра, "Кристал Пэлас"