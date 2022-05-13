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Гвардиола: Победа в ЛЧ не изменит мое будущее в Ман Сити
Испанский коуч о своем будущем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал свое будущее в стане "горожан".
– Если я продлю контракт, то это произойдет в конце следующего сезона. Этого не произойдет раньше. Прошло много лет, должен посмотреть, в каком состоянии я и команда. Зная это, я остался бы еще на 10 лет. Но мы должны выделить время для размышления. Сейчас не время.
– Определит ли победа в Лиге чемпионов ваше будущее в "Сити"?
– Абсолютно нет. Мы очень хорошо выступаем в Лиге чемпионов. С "Барселоной" я выиграл ЛЧ, когда в составе было семь футболистов из академии. Да, я разочарован, мы хотели играть в финале. Но это не изменит ни мое будущее, ни мое прошлое. Почему я приехал в Англию – это уже исполнено, – рассказал Пеп.
Нынешний контракт испанского наставника с английским клубом действует до конца сезона 2022/23.
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