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Гвардиола: Победа в ЛЧ не изменит мое будущее в Ман Сити

Англия
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Испанский коуч о своем будущем

Гвардиола: Победа в ЛЧ не изменит мое будущее в Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал свое будущее в стане "горожан".

– Если я продлю контракт, то это произойдет в конце следующего сезона. Этого не произойдет раньше. Прошло много лет, должен посмотреть, в каком состоянии я и команда. Зная это, я остался бы еще на 10 лет. Но мы должны выделить время для размышления. Сейчас не время.

– Определит ли победа в Лиге чемпионов ваше будущее в "Сити"?

– Абсолютно нет. Мы очень хорошо выступаем в Лиге чемпионов. С "Барселоной" я выиграл ЛЧ, когда в составе было семь футболистов из академии. Да, я разочарован, мы хотели играть в финале. Но это не изменит ни мое будущее, ни мое прошлое. Почему я приехал в Англию – это уже исполнено, – рассказал Пеп.

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Нынешний контракт испанского наставника с английским клубом действует до конца сезона 2022/23.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Sky Sports

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