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Каррагер: Мане станет вероятным обладателем "Золотого мяча" этого года от АПЛ
Джейми назвал любимого игрока мерсисайдцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мыслями на счет игры форварда "красных" Садио Мане.
"Любой клуб, который этим летом попытается выманить его из "Энфилда", должен столкнуться с блокадой. Мане – мой любимый игрок "Ливерпуля" эпохи Юргена Клоппа – часто недооценен. Раньше была тенденция не замечать Мане из-за всего внимания к Салаху – сейчас ситуация несколько изменилась.
Если Мане продолжит держать свою нынешнюю форму, он может вдохновить "Ливерпуль" на квадрупл, включая Кубок Англии против Челси на этих выходных. Он также станет вероятным обладателем "Золотого мяча" 2022 года от АПЛ", – рассказал англичанин.
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