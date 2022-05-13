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Лукаку о своем будущем: Никогда не позволю говорить за меня
Ромелу высказался насчет заявления своего агента
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал слова своего агента Федерико Пасторелло.
Перед этим агент бельгийца заявил, что: "Нельзя думать о переговорах, мы не знаем новых владельцев "Челси", не говоря уже о том, сможем ли мы начать переговоры с "Интером" или "Миланом" – нужно подождать".
"Никогда не позволю говорить за меня. Я держал рот на замке и сосредоточился на том, чтобы лучше помочь команде в конце сезона. Если кто-то хочет что-то сказать обо мне и о клубе, это не от моего имени", – написал Лукаку в своем инстаграмме.
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