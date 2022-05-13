Лукаку о своем будущем: Никогда не позволю говорить за меня

Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал слова своего агента Федерико Пасторелло.

Перед этим агент бельгийца заявил, что: "Нельзя думать о переговорах, мы не знаем новых владельцев "Челси", не говоря уже о том, сможем ли мы начать переговоры с "Интером" или "Миланом" – нужно подождать".

"Никогда не позволю говорить за меня. Я держал рот на замке и сосредоточился на том, чтобы лучше помочь команде в конце сезона. Если кто-то хочет что-то сказать обо мне и о клубе, это не от моего имени", – написал Лукаку в своем инстаграмме.