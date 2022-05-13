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Роналду раздумывает покинуть Ман Юнайтед
"Красные дьяволы" не сыграют в следующем сезоне в ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер атак "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть клуб уже этим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации инсайдера, 37-летний португалец серьезно раздумывает над своим будущим, так как в следующем сезоне "красные дьяволы" точно не сыграют в Лиге чемпионов.
Напомним, текущее соглашение Роналду с "МЮ" действует до конца следующего сезона.
В нынешней кампании АПЛ Криштиану принял участие в 30 поединках, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей.
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