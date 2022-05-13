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Роналду раздумывает покинуть Ман Юнайтед

Англия
(2 голосов)

"Красные дьяволы" не сыграют в следующем сезоне в ЛЧ

Роналду раздумывает покинуть Ман Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер атак "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть клуб уже этим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации инсайдера, 37-летний португалец серьезно раздумывает над своим будущим, так как в следующем сезоне "красные дьяволы" точно не сыграют в Лиге чемпионов.

Напомним, текущее соглашение Роналду с "МЮ" действует до конца следующего сезона.

В нынешней кампании АПЛ Криштиану принял участие в 30 поединках, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей.

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В статье: Криштиану Роналду
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Источник:
Twitter Nico Schira

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Комментарии (1)
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Zaragoza
13.05.2022 в 22:40
Развалил и убегает
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