Роналду раздумывает покинуть Ман Юнайтед

Лидер атак "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть клуб уже этим летом. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации инсайдера, 37-летний португалец серьезно раздумывает над своим будущим, так как в следующем сезоне "красные дьяволы" точно не сыграют в Лиге чемпионов.

Напомним, текущее соглашение Роналду с "МЮ" действует до конца следующего сезона.

В нынешней кампании АПЛ Криштиану принял участие в 30 поединках, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей.