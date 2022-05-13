Челси близок к трансферу возрастной звезды Интера

Этим летом у возрастного Ивана Перишича заканчивается контракт с "Интером". По слухам, стороны очень далеки от его продления.

По данным SportMediaset, этой ситуацией готов воспользоваться лондонский "Челси". Агент хорвата согласовал основные детали сделки с англичанами, а потому трансфер вполне близок.

Inter, Perisic dice addio a fine stagione: vicino l'accordo con il Chelsea https://t.co/ZgDyguwV1I pic.twitter.com/Wdai9zfHFj — calciomercato.com (@cmdotcom) May 13, 2022

Источник передает, что Перишич подпишет с лондонцами контракт сроком на два сезона. За это время он заработает порядка девяти миллионов.

В текущем сезоне Перишич совершил 17 результативных действий (9+8) в 47-ми играх.