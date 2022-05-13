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Челси близок к трансферу возрастной звезды Интера
Весьма неожиданная сделка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом у возрастного Ивана Перишича заканчивается контракт с "Интером". По слухам, стороны очень далеки от его продления.
По данным SportMediaset, этой ситуацией готов воспользоваться лондонский "Челси". Агент хорвата согласовал основные детали сделки с англичанами, а потому трансфер вполне близок.
Inter, Perisic dice addio a fine stagione: vicino l'accordo con il Chelsea https://t.co/ZgDyguwV1I pic.twitter.com/Wdai9zfHFj— calciomercato.com (@cmdotcom) May 13, 2022
Источник передает, что Перишич подпишет с лондонцами контракт сроком на два сезона. За это время он заработает порядка девяти миллионов.
В текущем сезоне Перишич совершил 17 результативных действий (9+8) в 47-ми играх.
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