Коутиньо ради перехода в Барсу согласился на понижение зарплаты в 70%

Вчера "Астон Вилла" официально выкупила полузащитника Фелиппе Коутиньо у каталонской "Барселоны". Сумма трансфера составила 20 млн. евро, контрак подписан до 2026 года.

Журналист английского Telegraph Джон Перси сообщает, что бразилец для перехода согласился существенно снизить зарплату, а именно на целых 70%, потому что очень хотел остаться в бирмингемском клубе.

В текущем сезоне 29-летний атакующий полузащитник во всех турнирах принял участие в 32 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 голевых передачи.