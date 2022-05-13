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Коутиньо ради перехода в Барсу согласился на понижение зарплаты в 70%
Бразилец очень хотел остатся в АПЛ
Фото: twitter.com/AVFCOfficial
Вчера "Астон Вилла" официально выкупила полузащитника Фелиппе Коутиньо у каталонской "Барселоны". Сумма трансфера составила 20 млн. евро, контрак подписан до 2026 года.
Журналист английского Telegraph Джон Перси сообщает, что бразилец для перехода согласился существенно снизить зарплату, а именно на целых 70%, потому что очень хотел остаться в бирмингемском клубе.
В текущем сезоне 29-летний атакующий полузащитник во всех турнирах принял участие в 32 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 голевых передачи.
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