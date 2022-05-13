Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Мог возглавить Баварию много раз и выиграть больше титулов
Но Юрген любит вызовы
Twiiter Bayern&Germany
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в своей карьере был многократно близок к тому, что стать наставником "Баварии".
"Мог возглавить "Баварию" несколько раз. Мог бы выиграть больше титулов в своей жизни, почти уверен – по крайней мере, имел бы хороший шанс. Но не сделал этого. У меня был контракт здесь, никогда не принимал предложение.
Мир не полон победителей. Надеюсь, мир полон тех, кто пробует. Я стараюсь, а иногда и побеждаю вместе с другими людьми. И я счастлив из-за этого", – сказал Клопп.
Примечательно, что именно Клопп в последний раз отобрал у мюнхенцев национальное чемпионство в Германии – с дортмундской "Боруссией" в сезонах 2010/11 и 2011/12. После того "Бавария" десять сезонов подряд брала "Серебряную салатницу".
Популярное сейчас
- Динамо получило посев в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
- Петраков объявил список легионеров, вызванных в сборную Украины
- Министр обороны Резников: Украину ожидают чрезвычайно сложные недели
- Официально: Эрлинг Холанд - игрок Манчестер Сити
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
Новости по теме
- 09:00 Прогнозы на футбол Ливерпуль - Вильярреал. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов на 27.04.2022
- 14:05 Зарубежные 1/8 ЛЧ: Интер еще не дотягивает до Ливерпуля, а Мбаппе уже перегнал Месси. Аудиомнение #137
- 08:05 Зарубежные Клопп против Гвардиолы, Классическое и, возможно, последний матч Кумана. Что посмотреть на выходных