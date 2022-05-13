  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Мог возглавить Баварию много раз и выиграть больше титулов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Мог возглавить Баварию много раз и выиграть больше титулов

Англия
(1 голосов)

Но Юрген любит вызовы

Клопп: Мог возглавить Баварию много раз и выиграть больше титулов

Twiiter Bayern&Germany

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в своей карьере был многократно близок к тому, что стать наставником "Баварии".

"Мог возглавить "Баварию" несколько раз. Мог бы выиграть больше титулов в своей жизни, почти уверен – по крайней мере, имел бы хороший шанс. Но не сделал этого. У меня был контракт здесь, никогда не принимал предложение.

Мир не полон победителей. Надеюсь, мир полон тех, кто пробует. Я стараюсь, а иногда и побеждаю вместе с другими людьми. И я счастлив из-за этого", – сказал Клопп.

Примечательно, что именно Клопп в последний раз отобрал у мюнхенцев национальное чемпионство в Германии – с дортмундской "Боруссией" в сезонах 2010/11 и 2011/12. После того "Бавария" десять сезонов подряд брала "Серебряную салатницу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Bayern & Germany

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде