Клопп: Мог возглавить Баварию много раз и выиграть больше титулов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в своей карьере был многократно близок к тому, что стать наставником "Баварии".

"Мог возглавить "Баварию" несколько раз. Мог бы выиграть больше титулов в своей жизни, почти уверен – по крайней мере, имел бы хороший шанс. Но не сделал этого. У меня был контракт здесь, никогда не принимал предложение. Мир не полон победителей. Надеюсь, мир полон тех, кто пробует. Я стараюсь, а иногда и побеждаю вместе с другими людьми. И я счастлив из-за этого", – сказал Клопп.

Примечательно, что именно Клопп в последний раз отобрал у мюнхенцев национальное чемпионство в Германии – с дортмундской "Боруссией" в сезонах 2010/11 и 2011/12. После того "Бавария" десять сезонов подряд брала "Серебряную салатницу".