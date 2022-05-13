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Идет борьба за АПЛ. Лутон и Хаддерсфилд расписали ничью в первом матче плей-офф Чемпионшипа
Кто выйдет в финал - вопрос открытый
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Традиционно, команды, занявшие 3-6 места в рамках Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии), выходят в раунд плей-офф, дабы разыграть последнюю путевку в АПЛ.
В рамках первого полуфинала первой пары между собой сошлись "Лутон" и "Хаддерсфилд". В достаточно равном и упорном поединке, стороны не определили победителя - 1:1. Ответная встреча, в которой определится финалист, пройдет 16-го мая.
All square after the first leg.#LUTHUD | #COYH pic.twitter.com/dO9ZKlkxUL— Luton Town FC (@LutonTown) May 13, 2022
Отметим, что в другой паре между собой сыграют "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Юнайтед". Финал пройдет 29-го мая на "Уэмбли" в Лондоне.
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