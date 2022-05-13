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Идет борьба за АПЛ. Лутон и Хаддерсфилд расписали ничью в первом матче плей-офф Чемпионшипа

Англия
(1 голосов)

Кто выйдет в финал - вопрос открытый

Идет борьба за АПЛ. Лутон и Хаддерсфилд расписали ничью в первом матче плей-офф Чемпионшипа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Традиционно, команды, занявшие 3-6 места в рамках Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии), выходят в раунд плей-офф, дабы разыграть последнюю путевку в АПЛ.

В рамках первого полуфинала первой пары между собой сошлись "Лутон" и "Хаддерсфилд". В достаточно равном и упорном поединке, стороны не определили победителя - 1:1. Ответная встреча, в которой определится финалист, пройдет 16-го мая.

Отметим, что в другой паре между собой сыграют "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Юнайтед". Финал пройдет 29-го мая на "Уэмбли" в Лондоне.

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В статье: Лутон Таун Хаддерсфилд Таун
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