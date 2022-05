Идет борьба за АПЛ. Лутон и Хаддерсфилд расписали ничью в первом матче плей-офф Чемпионшипа

Традиционно, команды, занявшие 3-6 места в рамках Чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии), выходят в раунд плей-офф, дабы разыграть последнюю путевку в АПЛ.

В рамках первого полуфинала первой пары между собой сошлись "Лутон" и "Хаддерсфилд". В достаточно равном и упорном поединке, стороны не определили победителя - 1:1. Ответная встреча, в которой определится финалист, пройдет 16-го мая.

