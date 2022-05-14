Роналду: Все счастливы по поводу назначения Тен Хага тренером

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал комментарий о том, чего он ожидает от работы под руководством Эрика тен Хага:

"Что я о нем знаю, то это его невероятный период в "Аяксе". Это опытный тренер. Тем не менее, ему нужно будет дать время. Все должно будет измениться так, как он того захочет."

Я надеюсь на успех. Весь Манчестер тогда будет доволен. Я желаю тен Гагу всего наилучшего.

Все счастливы по поводу его назначения не только футболисты, но и болельщики. Давайте верить, что в следующем году мы выиграем трофеи", – сказал Роналду.