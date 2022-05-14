Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду: Все счастливы по поводу назначения Тен Хага тренером
Португалец ждет нового коуча в клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал комментарий о том, чего он ожидает от работы под руководством Эрика тен Хага:
"Что я о нем знаю, то это его невероятный период в "Аяксе". Это опытный тренер. Тем не менее, ему нужно будет дать время. Все должно будет измениться так, как он того захочет."
Я надеюсь на успех. Весь Манчестер тогда будет доволен. Я желаю тен Гагу всего наилучшего.
Все счастливы по поводу его назначения не только футболисты, но и болельщики. Давайте верить, что в следующем году мы выиграем трофеи", – сказал Роналду.
Популярное сейчас
- Сабо: Мудрик должен уехать либо в английские топ-клубы, либо в Реал
- Украина выиграла битву за Харьков – Американский ИBВ
- Петраков вызывает легионеров, Динамо побеждает в день 95-летия. Главные новости за 13 мая
- Официально: Эрлинг Холанд - игрок Манчестер Сити
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО