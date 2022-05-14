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Манчестер Юнайтед попытается произвести обмен Марсьяля на Осимхена с доплатой

Англия
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Тен Хаг планирует обновление состава

Манчестер Юнайтед попытается произвести обмен Марсьяля на Осимхена с доплатой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед", недавно получивший нового коуча, попытается летом оформить трансфер нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Манкунианцы уже делали предложение неаполитанцам, но президент клуба Аурелио Де Лаурентис отклонил из-за слишком низкой суммы. Теперь "МЮ" попытается включить в договор Антони Марсьяля и доплату, если будет такое требование.

Сам француз провел вторую половину сезона в аренде у "Севильи". Он хотел бы остаться в Испании, а сам "Наполи", похоже, не заинтересован в нем.

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В статье: Наполи (Неаполь) Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен
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Источник:
Area Napoli

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