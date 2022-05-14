Манчестер Юнайтед попытается произвести обмен Марсьяля на Осимхена с доплатой

"Манчестер Юнайтед", недавно получивший нового коуча, попытается летом оформить трансфер нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Манкунианцы уже делали предложение неаполитанцам, но президент клуба Аурелио Де Лаурентис отклонил из-за слишком низкой суммы. Теперь "МЮ" попытается включить в договор Антони Марсьяля и доплату, если будет такое требование.

Сам француз провел вторую половину сезона в аренде у "Севильи". Он хотел бы остаться в Испании, а сам "Наполи", похоже, не заинтересован в нем.