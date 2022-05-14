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МЮ вскоре назначит ассистентом Тен Хага бывшего помощника Фергюсона

Англия
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Работал в легендарное время

МЮ вскоре назначит ассистентом Тен Хага бывшего помощника Фергюсона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" продолжает работать над тренерским штабом в следующем сезоне. Вскоре помощником новоиспеченного наставника клуба Тен Хага станет Стив Макларен. Об этом сообщает ESPN.

Обе стороны уже близки к финальному соглашению. Макларен выиграл гонку у четырех кандидатов, среди которых были Робен ван Перси, Рене Маленстен и Майкл Эпплтон.

Напомним, что Тэн Хаг приведет вместе с собой на "Олд Траффорд" Митчелла ван дер Гаага, с которым они вместе сейчас работают в "Аяксе". Также ранее Тен Хаг уже работал с Маклареном в “Твенте” в сезон 2008-2009. В настоящее время Стив работает в структуре "Дерби".

Отметим, что Макларен уже был в тренерском штабе "манкунианцев". В сезонах 1999–2001 он работал под руководством Сера Алекса Фергюсона.

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В статье: Алекс Фергюсон Стив Макларен Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
ESPN

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