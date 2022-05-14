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Челси – Ливерпуль: помните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Финалу Кубка Англии посвящается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 мая, состоится финал Кубка Англии. В Лондоне на "Уэмбли" трофей разыграют "Челси" и "Ливерпуль".
Перед этим поединком предлагаем освежить в памяти игроков, выступавших за эти коллективы. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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