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Челси – Ливерпуль: помните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Англия
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Финалу Кубка Англии посвящается

Челси – Ливерпуль: помните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 мая, состоится финал Кубка Англии. В Лондоне на "Уэмбли" трофей разыграют "Челси" и "Ливерпуль".


Перед этим поединком предлагаем освежить в памяти игроков, выступавших за эти коллективы. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль квиз от UA-Футбол
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