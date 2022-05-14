Челси – Ливерпуль: помните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 14 мая, состоится финал Кубка Англии. В Лондоне на "Уэмбли" трофей разыграют "Челси" и "Ливерпуль".



Перед этим поединком предлагаем освежить в памяти игроков, выступавших за эти коллективы. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.