Роналду хочет остаться в МЮ, невзирая на солидные предложения от других клубов

Нападающий английского “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду не хочет покидать “Олд Траффорд” в следующее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Португалец получил несколько серьезных вариантов для продолжения карьеры, но отказался их принять.

Роналду может изменить свое решение, только если сам Тен Хаг заявит, что хочет строить команду без Криштиану. Правда, нидерландец недавно заявил, что видит обладателя пяти Золотых мячей в команде в следующем сезоне.

Цель для Роналду по возвращении в МЮ – выиграть Лигу чемпионов с клубом. Отметим, что последний раз "манкунианцы" поднимали ушастый трофей над головами как раз с Криштиану в составе - в 2008 году.

Напомним, что по итогам текущего сезона "красные дьяволы" не пробились в Лигу чемпионов. Правда, они точно сыграют в еврокубках, однако только последние туры решат либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций. Роналду ни разу не играл ни там, ни там.