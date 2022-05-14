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Арсенал близок к подписанию 19-летнего вингера Сан-Паулу
Маркиньос обойдется лондонскому клубу в 3.5 миллиона евро
Фото: CaughtOffside
"Арсенал" близок к подписанию контракта с форвардом "Сан-Паулу" Маркиньосом, как сообщает The Athletic. Сумма сделки составит приблизительно 3.5 миллиона евро.
19-летний бразильский вингер отверг многочисленные предложения клуба о продлении контракта, и теперь лондонский гранд воспользуется ситуацией, чтобы подписать игрока за бесценок. За основной состав "Сан-Паулу" Маркиньос сыграл уже около 40 игр, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Помимо Маркиньоса "Арсенал" также заинтересован в приобретении форварда "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса. Как отмечается, покупка молодого игрока "Сан-Паулу" не станет преградой для приобретений, которые сиюминутно усилят основу команды.
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