Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Англии

Мерсисайдцы в этом сезоне продолжают сражаться за победу в Лиге чемпионов и АПЛ, но перед этим разыграют с "Челси" Кубок Англии. Напомним, что эти же команды встречались в Кубке лиги в феврале - его в серии пенальти, включавшей в себя 22 удара, выиграл "Ливерпуль". Кстати говоря, три крайних поединка между соперниками завершались вничью: дважды в нынешнем сезоне чемпионата страны и в уже упомянутом финале Кубка лиги, когда всё решилось после истечения основного времени. Будет ли четвёртая кряду мировая?

Кубок Англии. Финал

"Челси" 18:45 "Ливерпуль"

Трансляция - Setanta Sports