  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Англии

Англия
(1 голосов)

Три предыдущих поединка между Тухелем и Клоппом в основное время завершились вничью

Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мерсисайдцы в этом сезоне продолжают сражаться за победу в Лиге чемпионов и АПЛ, но перед этим разыграют с "Челси" Кубок Англии. Напомним, что эти же команды встречались в Кубке лиги в феврале - его в серии пенальти, включавшей в себя 22 удара, выиграл "Ливерпуль". Кстати говоря, три крайних поединка между соперниками завершались вничью: дважды в нынешнем сезоне чемпионата страны и в уже упомянутом финале Кубка лиги, когда всё решилось после истечения основного времени. Будет ли четвёртая кряду мировая?

Кубок Англии. Финал
"Челси" 18:45 "Ливерпуль"
Трансляция - Setanta Sports

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде