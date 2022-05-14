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Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Англии
Три предыдущих поединка между Тухелем и Клоппом в основное время завершились вничью
Getty Images / Global Images Ukraine
Мерсисайдцы в этом сезоне продолжают сражаться за победу в Лиге чемпионов и АПЛ, но перед этим разыграют с "Челси" Кубок Англии. Напомним, что эти же команды встречались в Кубке лиги в феврале - его в серии пенальти, включавшей в себя 22 удара, выиграл "Ливерпуль". Кстати говоря, три крайних поединка между соперниками завершались вничью: дважды в нынешнем сезоне чемпионата страны и в уже упомянутом финале Кубка лиги, когда всё решилось после истечения основного времени. Будет ли
Кубок Англии. Финал
"Челси" 18:45 "Ливерпуль"
Трансляция - Setanta Sports
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