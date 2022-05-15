Травмы Ливерпуля и щедрость Челси. Почему в финале Кубка Англии победил Реал. Аудиомнение #145

Обсуждаем поединок между "Челси" и "Ливерпулем". Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Фабиньо, Салах, Ван Дейк… Еще и Алькантара с Алиссоном получили повреждения! "Ливерпуль" на жилах пополняет трофейный шкаф, пока "Реал" спокойно готовится к решающему поединку Лиги чемпионов, "Челси" утверждается как команда с отвратительной реализацией моментов. Объясняем, почему "Уэмбли" – непродуманный стадион, а также делаем прогноз на 28 мая. Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.