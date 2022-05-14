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Мохамед Салах получил травму в финале Кубка Англии и покинул поле на 33 минуте
Египтянина заменил Диогу Жота
Фото: Africa Top Sports
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму в финальном матче Кубка Англии против "Челси". На 33 минуте он был заменен на португальца Диогу Жоту.
Пока что нету информации о том, насколько серьезной оказалась травма египтянина. Всего через две недели "Ливерпулю" предстоит сыграть в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Во вторник же клуб должен сыграть с "Саутгемптоном".
В этом сезоне Салах сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 16 ассистов.
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