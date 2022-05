АПЛ. Тоттенхэм - Бернли 1:0. Спорный пенальти, но важные три очка

Очень непростая, местами вымученная победа "Тоттенхэма", которая тем не менее имеет огромейшее значение. Эмоции Антонио Конте после финального свистка и мощный рев 60000 болельщиков на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” этому подтверждение.

"Тоттенхэм" устал и это можно понять. Это был третий матч за девять дней, до "Бернли" команда Антонио Конте противостояла "Ливерпулю" и "Арсеналу". Ранний старт матча (в 12:00 по местному времени) тоже нечасто способствует яркому футболу.

Хозяева начали матч с атак, но довольно-таки быстро у "Тоттенхэма" иссякли идеи что делать с плотной защитой "Бернли". Команда Майкла Джесоона не могла сегодня рассчитывать на основных центрбеков Ми и Тарковски, поэтому и.о. главного тренера "clarets" решал насытить оборону как не количеством, так качеством – "Бернли" дейстовал по схеме 5-3-2.

"Тоттенхэм" не хотел подгонять сам себя, но под конец тайма в действиях "шпор" все чаще ощущалась фрустрация – "Бернли" сопротивлялся, и сопротивлялся очень хорошо, и даже создал свой момент (Корне).

И как в игре с "Арсеналом" в прошлом туре, "Тоттенхэм" забил победный гол после неоднозначного пенальти. После одного из стандартов мяч попал в рукку Барнсу и решение об одиннадцатиметровом было принято после консультации VAR. Это был тот случай, когда нарушение правил можно рассмотреть только на повторе.

"Бернли" нужно было что-то менять и гости действительно заиграли агрессивнее у ворот "Тоттенхэма" во втором тайме, часто угрожая после стандартов, хороший удар был у Барнса – штанга. Но "шпоры" не раз могли развивать свое преимущество, в частности удивительные сэйвы после ударов Сона делал Поуп.

В конце игры "шпоры" откровенно тянули время и смогли добыть победный результат – 1:0.

23 - Including shoot-outs, Harry Kane has converted each of his last 23 penalty attempts in all competitions for Spurs since having an attempt saved against Liverpool in February 2018 (Loris Karius). Mastered. pic.twitter.com/3dNWVauhiE