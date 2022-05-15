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АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2. Исторический камбэк

Англия
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Горожане смогли вырвать ничью, проигрывая 0:2 после первого тайма  

АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2. Исторический камбэк

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Странный матч. Несмотря на огромное преимущество во владении (78% против 22) и количестве ударов (31-8, 6-2 в створ), нельзя сказать, что "Манчестер Сити" должен был побеждать в этой игре. Скорее наоборот – во втором тайме острее моменты были у "хаммерс". Но как бы там не было, "Сити" проигрывал 0:2, но отыгрался и едва не вырвал победу – но Марез промахнулся с точки.

К турнирной таблице. Если бы "Манчестер Сити" проиграл, то при условии победы "Ливерпуля" над "Саутгемптоном" во вторник, в последнем туре все внимание было бы приковано к разнице мячей. Ничья в этой игре позволяет команде Пепа Гвардиола не зависеть от сторонних обстоятельств. Победа в последнем туре над "Астон Виллой" сделает "Манчестер Сити" чемпионом.

И Лапорт и Фернандиньо восстановились после своих мини-повреждений и смогли принять участие в игре с "Вест Хэмом". После игры с "вулвз" посреди недели Гвардиола сделал три замены: Гюндоган, Стерлинг и Фоден уступили место на поле Жезусу, Марезу и Грилишу.

Игра складывалась по максимально предсказуемому сценарию. "Вест Хэм" глубоко сидел на своей половине поля, "Сити" всей командой атаковал, но делал это неспешно, продуманно.

И в игре практически ничего не происходило. Активность пытался демонстрировать Зинченко, Грилиш шел в дриблинг, что-то пытался сделать в штрафной "хаммерс" Жезус.

А затем "Вест Хэм" забил свой гол. Route one в его классическом виде. Фабианский выбил мяч вперед, Антонио поборолся за мяч, Форнальс в одно касание перевел мяч вперед, Боуэн оторвался от Лапорта и поразил ворота Эдерсона. С выходом из офсайда задержался Фернандиньо. Красота в вертикальности.

Нельзя сказать, что у "Сити" были великолепные шансы сравнять счет. Даже больше – "Сити" пропустил второй! И снова все, как в первом голе, началось с выноса Фабианского, Соучек подставил голову, Антонио дал пас, Боуэн снова от всех убежал. В этот раз не выдержал линию Зинченко.

2:0 – полный шок. Еще ни разу с Пепом Гвардиолой во главе "Манчестер Сити" не удалось отыграться с 0:2 в матче АПЛ, статистика была нещадна – всего из 52 матчей Премьер-лиги, в которых "горожане" проигрывали два мяча, они проиграли 51. Именно поэтому сегодняшний камбэк, и его огромное турнирное значение, имеют исторический характер.

"Сити" быстро отыграл один мяч. Атака после стандарта вторым темпом, Зинченко забросил мяч в штрафную, Родри поборолся за мяч, на добивании был Грилиш. Помог еще рикошет от Доусона – 2:1.

Давление "Сити" ощущалось, но опять же, хороших моментов у "Сити" не было.

Ошибки у своих ворот даже едва не стоили гостям третьего гола в свои ворота. Фернандиьо подарил мяч Антонио, но форвард "Вест Хэма" не попал в ворота, перекидая мяч через Эдерсона, а ранее неудачные действия Лапорта и Зинченко привели к тому, чтобы на хорошей позиции был Боуэн, но лучший бомбардир "хаммерс" тоже не забил.

И снова "Манчестер Сити" забил после стандарта. Точнее это был автогол "Вест Хэма". Подача со штрафного, и Цоуфал неудачно срезал мяч в свои ворота.

Удача еще раз улыбнулась гостям на 85-й минуте. Доусон уронил в штрафной Жезуса, Марез подошел к точке, но не смог переиграть Фабианского.

2:2 – это минимум, на которой наиграл "Вест Хэм". Команда Дэвида Мойеса гарантировала себе участие в Лиге конференций в следующем сезоне, при удачнои стечении результатов в последне туре может пробиться и в Лигу Европы. Легенда клуба Марк Нобл и Андрей Ярмоленко провели последние минуты на своем стадионе перед болельщиками "хаммерс". "Сити" начинает готовиться к игре с "Астон Виллой".

Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Манчестер Сити” 2:2

На 86-й минуте Марез не реализовал пенальти (вратарь)

Голы: Боуэн 24, Боуэн 45 – Грилиш 49, Цоуфал 69 (авт.)

"Вест Хэм": Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини (Нобл 77), Форнальс (Джонсон 90+2) – Антонио (Ярмоленко 90+5)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко – Силва, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Грилиш

Предупреждения: Боуэн 32, Цоуфал 58, Фабианский 60 – Жезус 90+4

Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Уоткинс 69 – Шлупп 82

Предупреждения: Мингз 9 – Галлахер 14, Эдуар 76, Куяте 89

Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" – "Брайтон" 1:1

Голы: Стрейк 90+2 – Уэлбек 21

Предупреждения: Фирпо 71, Родриго 81, Купер 84 – Кайседо 65, Лэмпти 90+2

Уотфорд, "Викередж Роуд"

"Уотфорд" – "Лестер" 1:5

Голы: Педро 6 – Маддисон 18, Варди 22, Барнс 46, Варди 70, Барнс 86

Предупреждение: Тилеманс 55

Вулверхэмптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" – "Норвич" 1:1

Голы: Аит-Нури 55 – Пукки 37

Предупреждения: Норманн 19, Яннулис 47, Ааронс 79

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 37 28 6 3 96-24 +72 90
2 "Ливерпуль" 36 26 8 2 89-24 +65 86
3 "Челси" 36 20 10 6 73-31 +42 70
4 "Тоттенхэм" 37 21 5 11 64-40 +24 68
5 "Арсенал" 36 21 3 12 56-45 +11 66
6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58
7 "Вест Хэм Юнайтед" 37 16 8 13 59-48 +11 56
8 "Вулверхэмптон" 37 15 6 16 37-40 -3 51
9 "Лестер Сити" 36 13 9 14 57-57 0 48
10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 11 15 11 39-43 -4 48
11 "Кристал Пэлас" 36 10 15 11 47-43 +4 45
12 "Астон Вилла" 36 13 5 18 49-50 -1 44
13 "Брентфорд" 36 12 7 17 44-52 -8 43
14 "Ньюкасл" 36 11 10 15 41-61 -20 43
15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40
16 "Эвертон" 35 10 6 19 37-56 -19 36
17 "Лидс Юнайтед" 37 8 11 18 40-78 -38 35
18 "Бернли" 36 7 13 16 32-50 -18 34
19 "Уотфорд" 37 6 5 26 33-75 -42 23
20 "Норвич Сити" 37 5 7 25 23-79 -56 22
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В статье: Андрей Ярмоленко Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Сити Уотфорд Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко Лидс Юнайтед Норвич Сити Джек Грилиш Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити Джаррод Боуэн
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
15.05.2022 в 18:23
Ярмола красава. Львиная доля в полученном результате его.
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vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 18:21
В чём прикол??? Ливер дал им такую возможность расслабиться.
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Угушка (Днепропетровск)
15.05.2022 в 18:08
Истерический камбэк))
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.05.2022 в 17:56
На жаль не втримали перемогу)
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vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 18:19
Зато точно уже в ЛК.)
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