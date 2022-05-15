АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2. Исторический камбэк

Странный матч. Несмотря на огромное преимущество во владении (78% против 22) и количестве ударов (31-8, 6-2 в створ), нельзя сказать, что "Манчестер Сити" должен был побеждать в этой игре. Скорее наоборот – во втором тайме острее моменты были у "хаммерс". Но как бы там не было, "Сити" проигрывал 0:2, но отыгрался и едва не вырвал победу – но Марез промахнулся с точки.

К турнирной таблице. Если бы "Манчестер Сити" проиграл, то при условии победы "Ливерпуля" над "Саутгемптоном" во вторник, в последнем туре все внимание было бы приковано к разнице мячей. Ничья в этой игре позволяет команде Пепа Гвардиола не зависеть от сторонних обстоятельств. Победа в последнем туре над "Астон Виллой" сделает "Манчестер Сити" чемпионом.

Mark Noble ⚒️



That's it, that's the tweet. pic.twitter.com/h6V6W6ubZM — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 15, 2022

И Лапорт и Фернандиньо восстановились после своих мини-повреждений и смогли принять участие в игре с "Вест Хэмом". После игры с "вулвз" посреди недели Гвардиола сделал три замены: Гюндоган, Стерлинг и Фоден уступили место на поле Жезусу, Марезу и Грилишу.

Игра складывалась по максимально предсказуемому сценарию. "Вест Хэм" глубоко сидел на своей половине поля, "Сити" всей командой атаковал, но делал это неспешно, продуманно.

И в игре практически ничего не происходило. Активность пытался демонстрировать Зинченко, Грилиш шел в дриблинг, что-то пытался сделать в штрафной "хаммерс" Жезус.

А затем "Вест Хэм" забил свой гол. Route one в его классическом виде. Фабианский выбил мяч вперед, Антонио поборолся за мяч, Форнальс в одно касание перевел мяч вперед, Боуэн оторвался от Лапорта и поразил ворота Эдерсона. С выходом из офсайда задержался Фернандиньо. Красота в вертикальности.

Нельзя сказать, что у "Сити" были великолепные шансы сравнять счет. Даже больше – "Сити" пропустил второй! И снова все, как в первом голе, началось с выноса Фабианского, Соучек подставил голову, Антонио дал пас, Боуэн снова от всех убежал. В этот раз не выдержал линию Зинченко.

2:0 – полный шок. Еще ни разу с Пепом Гвардиолой во главе "Манчестер Сити" не удалось отыграться с 0:2 в матче АПЛ, статистика была нещадна – всего из 52 матчей Премьер-лиги, в которых "горожане" проигрывали два мяча, они проиграли 51. Именно поэтому сегодняшний камбэк, и его огромное турнирное значение, имеют исторический характер.

Man City are 2+ goals behind at half time in the @premierleague for the 5th time under Pep Guardiola.



The other 4 games:



???? L 2-0 v Tottenham, Oct 2016

???? L 4-2 v Leicester, Dec 2016

???? L 3-1 v Liverpool, Nov 2019

???? L 2-1 v Man Utd, Dec 2019 pic.twitter.com/BXecqZmPAy — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 15, 2022

"Сити" быстро отыграл один мяч. Атака после стандарта вторым темпом, Зинченко забросил мяч в штрафную, Родри поборолся за мяч, на добивании был Грилиш. Помог еще рикошет от Доусона – 2:1.

Давление "Сити" ощущалось, но опять же, хороших моментов у "Сити" не было.

Ошибки у своих ворот даже едва не стоили гостям третьего гола в свои ворота. Фернандиьо подарил мяч Антонио, но форвард "Вест Хэма" не попал в ворота, перекидая мяч через Эдерсона, а ранее неудачные действия Лапорта и Зинченко привели к тому, чтобы на хорошей позиции был Боуэн, но лучший бомбардир "хаммерс" тоже не забил.

И снова "Манчестер Сити" забил после стандарта. Точнее это был автогол "Вест Хэма". Подача со штрафного, и Цоуфал неудачно срезал мяч в свои ворота.

Удача еще раз улыбнулась гостям на 85-й минуте. Доусон уронил в штрафной Жезуса, Марез подошел к точке, но не смог переиграть Фабианского.

2:2 – это минимум, на которой наиграл "Вест Хэм". Команда Дэвида Мойеса гарантировала себе участие в Лиге конференций в следующем сезоне, при удачнои стечении результатов в последне туре может пробиться и в Лигу Европы. Легенда клуба Марк Нобл и Андрей Ярмоленко провели последние минуты на своем стадионе перед болельщиками "хаммерс". "Сити" начинает готовиться к игре с "Астон Виллой".

Pep Guardiola jokingly pushes Michail Antonio away for giving his defenders a tough day ???? pic.twitter.com/QF2F42crg4 — Football Daily (@footballdaily) May 15, 2022

Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Манчестер Сити” 2:2

На 86-й минуте Марез не реализовал пенальти (вратарь)

Голы: Боуэн 24, Боуэн 45 – Грилиш 49, Цоуфал 69 (авт.)

"Вест Хэм": Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини (Нобл 77), Форнальс (Джонсон 90+2) – Антонио (Ярмоленко 90+5)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко – Силва, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Грилиш

Предупреждения: Боуэн 32, Цоуфал 58, Фабианский 60 – Жезус 90+4

Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Уоткинс 69 – Шлупп 82

Предупреждения: Мингз 9 – Галлахер 14, Эдуар 76, Куяте 89

Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" – "Брайтон" 1:1

Голы: Стрейк 90+2 – Уэлбек 21

Предупреждения: Фирпо 71, Родриго 81, Купер 84 – Кайседо 65, Лэмпти 90+2

Уотфорд, "Викередж Роуд"

"Уотфорд" – "Лестер" 1:5

Голы: Педро 6 – Маддисон 18, Варди 22, Барнс 46, Варди 70, Барнс 86

Предупреждение: Тилеманс 55

Вулверхэмптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" – "Норвич" 1:1

Голы: Аит-Нури 55 – Пукки 37

Предупреждения: Норманн 19, Яннулис 47, Ааронс 79