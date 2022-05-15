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АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2. Исторический камбэк
Горожане смогли вырвать ничью, проигрывая 0:2 после первого тайма
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Странный матч. Несмотря на огромное преимущество во владении (78% против 22) и количестве ударов (31-8, 6-2 в створ), нельзя сказать, что "Манчестер Сити" должен был побеждать в этой игре. Скорее наоборот – во втором тайме острее моменты были у "хаммерс". Но как бы там не было, "Сити" проигрывал 0:2, но отыгрался и едва не вырвал победу – но Марез промахнулся с точки.
К турнирной таблице. Если бы "Манчестер Сити" проиграл, то при условии победы "Ливерпуля" над "Саутгемптоном" во вторник, в последнем туре все внимание было бы приковано к разнице мячей. Ничья в этой игре позволяет команде Пепа Гвардиола не зависеть от сторонних обстоятельств. Победа в последнем туре над "Астон Виллой" сделает "Манчестер Сити" чемпионом.
Mark Noble ⚒️— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 15, 2022
That's it, that's the tweet. pic.twitter.com/h6V6W6ubZM
И Лапорт и Фернандиньо восстановились после своих мини-повреждений и смогли принять участие в игре с "Вест Хэмом". После игры с "вулвз" посреди недели Гвардиола сделал три замены: Гюндоган, Стерлинг и Фоден уступили место на поле Жезусу, Марезу и Грилишу.
Игра складывалась по максимально предсказуемому сценарию. "Вест Хэм" глубоко сидел на своей половине поля, "Сити" всей командой атаковал, но делал это неспешно, продуманно.
И в игре практически ничего не происходило. Активность пытался демонстрировать Зинченко, Грилиш шел в дриблинг, что-то пытался сделать в штрафной "хаммерс" Жезус.
А затем "Вест Хэм" забил свой гол. Route one в его классическом виде. Фабианский выбил мяч вперед, Антонио поборолся за мяч, Форнальс в одно касание перевел мяч вперед, Боуэн оторвался от Лапорта и поразил ворота Эдерсона. С выходом из офсайда задержался Фернандиньо. Красота в вертикальности.
???? #WHUMCI pic.twitter.com/GwTldZz9aQ— West Ham United (@WestHam) May 15, 2022
Нельзя сказать, что у "Сити" были великолепные шансы сравнять счет. Даже больше – "Сити" пропустил второй! И снова все, как в первом голе, началось с выноса Фабианского, Соучек подставил голову, Антонио дал пас, Боуэн снова от всех убежал. В этот раз не выдержал линию Зинченко.
2:0 – полный шок. Еще ни разу с Пепом Гвардиолой во главе "Манчестер Сити" не удалось отыграться с 0:2 в матче АПЛ, статистика была нещадна – всего из 52 матчей Премьер-лиги, в которых "горожане" проигрывали два мяча, они проиграли 51. Именно поэтому сегодняшний камбэк, и его огромное турнирное значение, имеют исторический характер.
Man City are 2+ goals behind at half time in the @premierleague for the 5th time under Pep Guardiola.— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 15, 2022
The other 4 games:
???? L 2-0 v Tottenham, Oct 2016
???? L 4-2 v Leicester, Dec 2016
???? L 3-1 v Liverpool, Nov 2019
???? L 2-1 v Man Utd, Dec 2019 pic.twitter.com/BXecqZmPAy
"Сити" быстро отыграл один мяч. Атака после стандарта вторым темпом, Зинченко забросил мяч в штрафную, Родри поборолся за мяч, на добивании был Грилиш. Помог еще рикошет от Доусона – 2:1.
Давление "Сити" ощущалось, но опять же, хороших моментов у "Сити" не было.
Ошибки у своих ворот даже едва не стоили гостям третьего гола в свои ворота. Фернандиьо подарил мяч Антонио, но форвард "Вест Хэма" не попал в ворота, перекидая мяч через Эдерсона, а ранее неудачные действия Лапорта и Зинченко привели к тому, чтобы на хорошей позиции был Боуэн, но лучший бомбардир "хаммерс" тоже не забил.
И снова "Манчестер Сити" забил после стандарта. Точнее это был автогол "Вест Хэма". Подача со штрафного, и Цоуфал неудачно срезал мяч в свои ворота.
Удача еще раз улыбнулась гостям на 85-й минуте. Доусон уронил в штрафной Жезуса, Марез подошел к точке, но не смог переиграть Фабианского.
2:2 – это минимум, на которой наиграл "Вест Хэм". Команда Дэвида Мойеса гарантировала себе участие в Лиге конференций в следующем сезоне, при удачнои стечении результатов в последне туре может пробиться и в Лигу Европы. Легенда клуба Марк Нобл и Андрей Ярмоленко провели последние минуты на своем стадионе перед болельщиками "хаммерс". "Сити" начинает готовиться к игре с "Астон Виллой".
Pep Guardiola jokingly pushes Michail Antonio away for giving his defenders a tough day ???? pic.twitter.com/QF2F42crg4— Football Daily (@footballdaily) May 15, 2022
Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “Манчестер Сити” 2:2
На 86-й минуте Марез не реализовал пенальти (вратарь)
Голы: Боуэн 24, Боуэн 45 – Грилиш 49, Цоуфал 69 (авт.)
"Вест Хэм": Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини (Нобл 77), Форнальс (Джонсон 90+2) – Антонио (Ярмоленко 90+5)
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко – Силва, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Грилиш
Предупреждения: Боуэн 32, Цоуфал 58, Фабианский 60 – Жезус 90+4
Бирмингем, "Вилла Парк"
"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" 1:1
Голы: Уоткинс 69 – Шлупп 82
Предупреждения: Мингз 9 – Галлахер 14, Эдуар 76, Куяте 89
Лидс, "Элланд Роуд"
"Лидс" – "Брайтон" 1:1
Голы: Стрейк 90+2 – Уэлбек 21
Предупреждения: Фирпо 71, Родриго 81, Купер 84 – Кайседо 65, Лэмпти 90+2
Уотфорд, "Викередж Роуд"
"Уотфорд" – "Лестер" 1:5
Голы: Педро 6 – Маддисон 18, Варди 22, Барнс 46, Варди 70, Барнс 86
Предупреждение: Тилеманс 55
Вулверхэмптон, "Молинью"
"Вулверхэмптон" – "Норвич" 1:1
Голы: Аит-Нури 55 – Пукки 37
Предупреждения: Норманн 19, Яннулис 47, Ааронс 79
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|28
|6
|3
|96-24
|+72
|90
|2
|"Ливерпуль"
|36
|26
|8
|2
|89-24
|+65
|86
|3
|"Челси"
|36
|20
|10
|6
|73-31
|+42
|70
|4
|"Тоттенхэм"
|37
|21
|5
|11
|64-40
|+24
|68
|5
|"Арсенал"
|36
|21
|3
|12
|56-45
|+11
|66
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|16
|8
|13
|59-48
|+11
|56
|8
|"Вулверхэмптон"
|37
|15
|6
|16
|37-40
|-3
|51
|9
|"Лестер Сити"
|36
|13
|9
|14
|57-57
|0
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|11
|15
|11
|39-43
|-4
|48
|11
|"Кристал Пэлас"
|36
|10
|15
|11
|47-43
|+4
|45
|12
|"Астон Вилла"
|36
|13
|5
|18
|49-50
|-1
|44
|13
|"Брентфорд"
|36
|12
|7
|17
|44-52
|-8
|43
|14
|"Ньюкасл"
|36
|11
|10
|15
|41-61
|-20
|43
|15
|"Саутгемптон"
|36
|9
|13
|14
|41-62
|-21
|40
|16
|"Эвертон"
|35
|10
|6
|19
|37-56
|-19
|36
|17
|"Лидс Юнайтед"
|37
|8
|11
|18
|40-78
|-38
|35
|18
|"Бернли"
|36
|7
|13
|16
|32-50
|-18
|34
|19
|"Уотфорд"
|37
|6
|5
|26
|33-75
|-42
|23
|20
|"Норвич Сити"
|37
|5
|7
|25
|23-79
|-56
|22
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