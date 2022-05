АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2. Исторический камбэк

Странный матч. Несмотря на огромное преимущество во владении (78% против 22) и количестве ударов (31-8, 6-2 в створ), нельзя сказать, что "Манчестер Сити" должен был побеждать в этой игре. Скорее наоборот – во втором тайме острее моменты были у "хаммерс". Но как бы там не было, "Сити" проигрывал 0:2, но отыгрался и едва не вырвал победу – но Марез промахнулся с точки.

К турнирной таблице. Если бы "Манчестер Сити" проиграл, то при условии победы "Ливерпуля" над "Саутгемптоном" во вторник, в последнем туре все внимание было бы приковано к разнице мячей. Ничья в этой игре позволяет команде Пепа Гвардиола не зависеть от сторонних обстоятельств. Победа в последнем туре над "Астон Виллой" сделает "Манчестер Сити" чемпионом.

Mark Noble ⚒️ That's it, that's the tweet. pic.twitter.com/h6V6W6ubZM

И Лапорт и Фернандиньо восстановились после своих мини-повреждений и смогли принять участие в игре с "Вест Хэмом". После игры с "вулвз" посреди недели Гвардиола сделал три замены: Гюндоган, Стерлинг и Фоден уступили место на поле Жезусу, Марезу и Грилишу.

Игра складывалась по максимально предсказуемому сценарию. "Вест Хэм" глубоко сидел на своей половине поля, "Сити" всей командой атаковал, но делал это неспешно, продуманно.

И в игре практически ничего не происходило. Активность пытался демонстрировать Зинченко, Грилиш шел в дриблинг, что-то пытался сделать в штрафной "хаммерс" Жезус.

А затем "Вест Хэм" забил свой гол. Route one в его классическом виде. Фабианский выбил мяч вперед, Антонио поборолся за мяч, Форнальс в одно касание перевел мяч вперед, Боуэн оторвался от Лапорта и поразил ворота Эдерсона. С выходом из офсайда задержался Фернандиньо. Красота в вертикальности.

Нельзя сказать, что у "Сити" были великолепные шансы сравнять счет. Даже больше – "Сити" пропустил второй! И снова все, как в первом голе, началось с выноса Фабианского, Соучек подставил голову, Антонио дал пас, Боуэн снова от всех убежал. В этот раз не выдержал линию Зинченко.

2:0 – полный шок. Еще ни разу с Пепом Гвардиолой во главе "Манчестер Сити" не удалось отыграться с 0:2 в матче АПЛ, статистика была нещадна – всего из 52 матчей Премьер-лиги, в которых "горожане" проигрывали два мяча, они проиграли 51. Именно поэтому сегодняшний камбэк, и его огромное турнирное значение, имеют исторический характер.

Man City are 2+ goals behind at half time in the @premierleague for the 5th time under Pep Guardiola.



The other 4 games:



???? L 2-0 v Tottenham, Oct 2016

???? L 4-2 v Leicester, Dec 2016

???? L 3-1 v Liverpool, Nov 2019

???? L 2-1 v Man Utd, Dec 2019 pic.twitter.com/BXecqZmPAy