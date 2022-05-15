Ман Сити хотят приобрести левого защитника и опорного полузащитника

"Манчестер Сити", укрепив команду форвардом Эрлингом Холандом, намерены продолжить усиление состава летом. По информации Daily Mail, среди наиболее желанных игроков – профильный левый защитник и опорный полузащитник, который бы заменил уходящего Фернандиньо. Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал это так:

"Я знаю, что они [руководство клуба] над этим работают и постоянно размышляют. Не утверждаю, что это случится, но у них есть план. Есть много отличных игроков, которые бы могли закрепиться и заиграть здесь".

Также Гвардиола заявил, что не стоит ожидать больших изменений в составе команды, однако клуб будет всегда готов к тому, чтобы заменить игрока, желающего уйти, как это было с Ферраном Торресом в январе.