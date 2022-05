Удаление выступило триггером для событийного матча. АПЛ. Эвертон – Брентфорд 2:3

Хозяева прекрасно открыли поединок и заслужили добыть дивиденды в дебюте. Темп впереди у "ирисок" бодро задавали Ришарлисон и Гордон. В самом начале матча 21-летний Энтони, оказавшись прямо перед воротами, Райю не пробил, а добивание в рамках той же атаки в свою очередь запорол уже опытный бразилец. Форвард "Эвертона" не выжал максимум из еще одного момента, зато сильно помог отличиться партнеру по нападению. Соренсен заработал "горчичник" за накладку на Гордоне, сам Энтони и подал на ближнюю штангу, откуда Ришарлисон транзитом через рикошет от Калверта-Льюина затолкал мяч в сетку (1:0).

"Ириски" контролировали как снаряд, так и игру в целом, действовали смело и размашисто. Правда, одной позиционной ошибки центрбека на экваторе первого тайма хватило для того, чтобы поставить потенциальный успех "Эвертона" под сомнение. 19-летний Брантуэйт, заменивший заболевшего Майкла Кина, явно не ожидал длинного и качественного выноса прямо к штрафной Пикфорда. Джарред проиграл забег Тоуни и получил за фол последней надежды справедливую красную карточку.

Интересно, что Майкл Оливер проигнорировал претензии Ришарлисона касательно попыток Айера снять с него футболку, хотя эпизод, между прочим, предшествовал спонтанному и такому удачному выпаду "Брентфорда". К слову, Кристиану Эриксену совсем немного не хватило точности во время исполнения стандарта, назначенного за нарушение Брантуэйтом правил.

Проценты в графе "владение мячом" не перебежали в колонку гостей полностью, но хотя бы подровнялись. Играя в большинстве, "пчелы" атаковали коробку "ирисок" любыми доступными способами, в направлении Пикфорда летели забросы, прострелы и подачи. Джордан парировал мощный удар Мбеумо из-под Миколенко, однако голкипер "Эвертона" ничего не сумел сделать с выстрелом Висса с острого угла, ведь залп француза подкорректировал головой Коулман (1:1).

Тем не менее, свой собственный гром среди ясного неба получили и хозяева. На ровном месте Соренсен крайне неудачно выпрыгнул в борьбе за мяч и не по правилам заградил путь Ришарлисону, а дело было во владениях Райи. Сам бразилец и забил пенальти прямо в раздевалку (2:1). Отметим, что у Мадса уже была в пассиве желтая карточка… Видимо, Майклу Оливеру не показалось, что фол защитника гостей тянул на второй "горчичник".

Связка Ришарлисона и Калверта-Льюина могла принести "Эвертону" еще один гол: Ивоби обокрал футболиста "Брентфорда" на половине поля "пчел" и отдал мяч бразильцу на фланг – Доминик немного опоздал на качественный прострел своего партнера. На этом попытки "ирисок" увеличить отрыв завершились. Постепенно гости придавили хозяев и отразили игровое преимущество в цифрах на табло. Сначала Эриксен подал на ближнюю штангу с корнера, где Висса опередил Ришарлисона и даже обошелся без помощи Коулмана (2:2), а затем левый защитник Рико Генри продавил Гордона и, как и Йоан, тоже забил головой (2:3).

В конце поединка не использовал неплохой шанс забить Дукуре, но нужно понимать, что и "Брентфорд" должен был забивать четвертый гол, моменты у "пчел" были. Нельзя не отметить "шикарный" выход Рондона на замену. Лэмпард планировал усиление атаки, однако из-за глупых действий Саломона "ириски" доигрывали матч вдевятером: нападающий зачем-то пошел в подкат прямой ногой в голеностоп Генри и получил красную карточку.

В общем, получилось по поговорке: "Не так сталося, як гадалося". Все изначально пошло не по плану "Эвертона", хотя старт у хозяев был обнадеживающим. К их счастью, прямые конкуренты не украли звезды с неба: "Лидс" скатал ничью 1:1 с "Брайтоном", "Бернли" уступил "Тоттенхэму" (1:0). В 37-м туре подопечные Лэмпарда сыграют с "Кристал Пэлас", а в 38-м – с "Арсеналом".

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Эвертон" – "Брентфорд" 2:3

Голы: Калверт-Льюин (10), Ришарлисон (45+2, с пенальти) – Коулман (37, автогол), Висса (62), Генри (64)

"Эвертон": Пикфорд – Коулман (Рондон, 84), Брантуэйт, Холгейт – Ивоби, Дукуре, Гомеш (Кенни, 72), Миколенко – Гордон (Грэй, 72), Калверт-Льюин, Ришарлисон

"Брентфорд": Райя – Айер (Дасилва, 59), Янссон, Соренсен (Янельт, 46), Генри – Йенсен, Нергор, Эриксен – Мбеумо, Тоуни, Висса (Роэрслев, 75)

Предупреждения: Соренсен (10), Нергор (27), Айер (40)

Удаления: Брантуэйт (18), Рондон (88)