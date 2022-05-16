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Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити сделал еще один шаг к чемпионству
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" был близок к тому, чтобы вернуть интригу в борьбу за чемпионство в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы проигрывала "Вест Хэму" 0:2 после первого тайма – за "хаммерс" дубль сделал Джаррод Боуэн. Но после перерыва "Сити" удалось отыграться. Сначала с помощью рикошета свой мяч забил Грилиш, а затем Цоуфал отметился автоголом. "Горожане" могли вырывать победу, но Марез не реализовал пенальти. Но и ничья хороший результат для "Сити". В последнем туре достаточно будет обыграть "Астон Виллу" и Александр Зинченко получит очередную золотую медаль АПЛ.
Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”
На 86-й минуте Марез не реализовал пенальти (вратарь)
Голы: Боуэн 24, Боуэн 45 – Грилиш 49, Цоуфал 69 (авт.)
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