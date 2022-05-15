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Тоттенхэм - Бернли 1:0. Победа в стиле Конте. Видео обзор матча

Англия
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"Шпоры" прыгают в зону ЛЧ, но у команды Роналду матч в запасе

Тоттенхэм - Бернли 1:0. Победа в стиле Конте. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 37-го тура АПЛ команда Антонио Конте в лондонском дерби одержала минимальную победу над "Бернли". Победу "шпорам" принес спорный пенальти в самой концовке компенсированного времени к первому тайму, который реализовал капитан сборной Англии Харри Кейн. Благодаря этой победе, "Тоттенхэм" поднялся в зону в Лиги чемпионов, но у "Ман Юнайтед", который отстает на два очка, есть матч в запасе.

Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Бернли” 1:0

Гол: Кейн 45+8 (пен.)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Бернли
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