Тоттенхэм - Бернли 1:0. Победа в стиле Конте. Видео обзор матча

В матче 37-го тура АПЛ команда Антонио Конте в лондонском дерби одержала минимальную победу над "Бернли". Победу "шпорам" принес спорный пенальти в самой концовке компенсированного времени к первому тайму, который реализовал капитан сборной Англии Харри Кейн. Благодаря этой победе, "Тоттенхэм" поднялся в зону в Лиги чемпионов, но у "Ман Юнайтед", который отстает на два очка, есть матч в запасе.

Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Бернли” 1:0

Гол: Кейн 45+8 (пен.)