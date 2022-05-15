Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм - Бернли 1:0. Победа в стиле Конте. Видео обзор матча
"Шпоры" прыгают в зону ЛЧ, но у команды Роналду матч в запасе
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 37-го тура АПЛ команда Антонио Конте в лондонском дерби одержала минимальную победу над "Бернли". Победу "шпорам" принес спорный пенальти в самой концовке компенсированного времени к первому тайму, который реализовал капитан сборной Англии Харри Кейн. Благодаря этой победе, "Тоттенхэм" поднялся в зону в Лиги чемпионов, но у "Ман Юнайтед", который отстает на два очка, есть матч в запасе.
Чемпионат Англии, 37-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Гол: Кейн 45+8 (пен.)
Популярное сейчас
- Американский генерал: рф рассматривает возможность капитулировать перед Украиной
- Россияне снова атаковали Яворивский полигон на Львовщине, один объект полностью разрушен
- "Два попадания, ложит на бок" - в сети появилась последняя запись разговора диспетчера крейсера Москва
- Ожидаемо. Ярмоленко покинет Вест Хэм после завершения сезона
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО